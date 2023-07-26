曾樂彤秘撻「連詩雅舊愛」徐浩兩年多　同遊日本飲咖啡洩密

MIRROR御用監製徐浩（Terry）與英皇歌手曾樂彤的戀情今日（26日）被報道，皆因二人同遊日本，從他們的背景及身邊小物就已經洩密。原來二人已經發展地下情兩年多，去年底更飛去日本甜蜜同遊，連徐浩身邊的一班的戰友MIRROR成員都知道「阿嫂」曾樂彤的存在，二人這段期間都是低調談情，連去日本都是上載單獨照片，但戀情還是無所遁形。

徐浩同曾樂彤同遊日本「洩蜜」。(ig@tsangloktung)

徐浩與曾樂彤早前同遊日本雖然分開上載照片，每次都是上載單人照，但細心比對之下仍然可以看出一絲端倪。二人遊日的景點都是一樣，先到富士山欣賞美景，之後就到咖啡店飲咖啡，但二人被桌上的杯及景物洩露行蹤。

細心比對之下仍然可以看出一絲端倪。(ig@terrychui22)

徐浩與曾樂彤早前同遊日本雖然分開上載照片，每次都是上載單人照。(ig@tsangloktung)

徐浩早年亦曾與連詩雅拍拖，可惜在2020年分手，而曾樂彤亦曾與演員游學修拍拖，可惜二人相戀只有一年。在兩年前由KOL轉做歌手的曾樂彤推出歌曲《躲不開的一課》，這歌正正是徐浩作曲，疑是二人定情之歌。因為二人當時正值失戀時期，因為合作而多了溝通，再因此而互生情愫。

徐浩早年亦曾與連詩雅拍拖，可惜在2020年分手。(ig@terrychui22)

徐浩曾以組合「V」出道，但後來退居幕後，專心作曲和編曲，他最近除了經常與MIRROR合作外，亦常與張天賦（MC）合作，他的音樂才華因而為人認知。徐浩與曾樂彤更有攜手創作歌曲，MC的歌《乖乖報到》及Anson Lo的《同居陌路人》這兩首歌正是出自二人之手，歌曲由徐浩作曲曾樂彤填詞，是二人的「小孩」。

他最近除了經常與MIRROR合作外，亦常與張天賦（MC）合作。(ig@terrychui22)

MC的歌《乖乖報到》及Anson Lo的《同居陌路人》這兩首歌正是出自二人之手，歌曲由徐浩作曲曾樂彤填詞，是二人的「小孩」。(ig@tsangloktung)