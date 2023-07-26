靈戲逼人｜兩大綠葉王鬥飆戲　魯振順跪地自揭意外燒死柳芳

《靈戲逼人》本周播映結局篇，昨晚（25日）柳芳（龔嘉欣 飾）死亡真相有突破性發展，阿駿（張振朗 飾）等揭發海哥（李成昌 飾）當年曾因向柳芳求愛失敗動殺機，遂設局引海哥露出破綻，但最終入局的卻是海哥好友小菲（魯振順 飾）。原來當年小菲因怕鬼在劇團後台燒衣拜神，豈料意外釀成大火，並在收拾殘局時驚見柳芳屍體。為怕誤殺事件連累愛女若琳（阮嘉敏 飾），小菲毅然毁屍滅跡兼向海哥自首，海哥因同情小菲處境，決定與小菲一起隱瞞真相。

小菲用盡法寶，都只係希望可以令柳芳現身聽佢解釋番件事。

淨係講番舊史，李成昌都可以眼泛淚光，真係好好戲。

昨晚（25日）焦點落在兩大「綠葉王」李成昌及魯振順身上。之前憑《異搜店》及《美麗戰場》中的演出贏盡好評的李成昌，是次演技繼續揮灑自如，尤其遭冤枉是殺人兇手但又有口難言一幕，更是盡顯功架。魯振順則憑「反差」搶焦，膽小怕事的小菲因自以為殺了柳芳，兼深怕遭到報應，全程慌張又驚青。就在小菲與海哥立定決心找柳芳當面解釋事件來龍去脈，小菲被殺氣極重的柳芳上了身，並180度跳去兇狠mode，與懦弱人設明顯有出入。之後小菲跪地爆喊自爆，配以李成昌在旁不時展現心痛及難過等多層次表情，戲味十足。

小菲與海哥終於見到柳芳，但由於柳芳怒氣沖沖，嚇到佢兩個腳都軟。

小菲馬上暴走變惡，同平時膽怯嘅佢唔同晒。

魯振順受訪時透露拍攝該幕正值大熱天時，加上監製要求他穿「黑衣」增添神秘感，故拍攝時熱成「水人」，難怪爆喊場口不但涕淚交集、更汗如雨下，魯振順說：「真係成身都係汗。」談到拍攝花邊事，魯振順透露由於拍攝時正值農曆七月十四前夕，故其間有誠心上香祈求拍攝順利。談到與李成昌合作火花十足，魯振順笑指與昌哥是同期訓練班同學：「我哋呢四十幾年冇合作過，今次係第一次，真係好過癮，所以我哋都好珍惜同享受。」

不過據知，昨晚所謂的「真相大白」只是煙幕，殺死柳芳真兇另有其人，殺人原因更是出人意表，關鍵與昨晚新登場的角色江志強（吳瑞庭 飾），及雲哥當年送給柳芳的錄音機有關！而向來眼利的網民，昨晚再度熱烈競猜誰是Big Boss，除了新出場角色江志強極速上榜，曲行雲（張振朗 飾）及秋姨（謝雪心 飾）亦被指相當有嫌疑，大批心水清的網民更力指柳芳突然瞓在衣箱中肯定另有內情。

另之前已多番有煙消雲散跡象的柳芳，今晚情況將更不樂觀，原來柳芳煙消雲散並非「自然現象」，而是真Big Boss背後發功從中作梗。另邊廂柳芳為了趕及在大限來臨前一圓在曲行雲面前表演唱大戲心願，與阿駿合力苦勸敏敏（劉穎鏇 飾）讓柳芳上身。