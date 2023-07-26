吳謹言被爆與洪堯同居　緋聞傳足4年男方曾洩親暱合照

吳謹言自從2018年憑藉主演的宮鬥劇《延禧攻略》爆紅後，隔年便與同劇兼同公司演員洪堯傳出緋聞，雖然吳謹言予以否認，但數月後男方在微博曬出兩人親暱合照，隨即刪除，事件便不了了之。而日前，有內地狗仔爆料吳謹言、洪堯疑似同居。



洪堯事業發展平平，但微博依然有近500萬粉絲。（微博@洪堯）

據狗仔透露，吳謹言與洪堯疑似在橫店同居，且車位也連在一起。當晚吳謹言近凌晨兩點收工，落車時，其助理還似乎用手指了指旁邊洪堯的停車位；另一邊廂，洪堯深夜與好友聚餐唱完K，散場後隨地亂扔煙頭，之後由代駕手中接過車，開回地庫，與吳謹言進了同一個單元門。

狗仔影到兩人前後腳進入同一單元門。（快手@懂瓜瓜視頻截圖）

不過，由於沒有吳謹言與洪堯的同框畫面，且只是進同一單元門，因此不少網友都認為不可信：「連同框都沒得，太假了，都是歡娛員工，住一個社區很正常」、「完了只有我覺得在一起也無所謂嗎」、「好幾年了吧倆人」等。

兩人早年合照。（網絡圖片）

其實吳謹言與洪堯早在2018年就被爆拍拖，2019年女方曾經否認，但2020年又被指同宿三亞，至今已有4年多。不過洪堯不只事業平平，口碑也負面居多，他早年曾參加相親節目《非常完美》，與女嘉賓牽手成功並相戀，但過程中被發現出軌，因而背負上「渣男」罵名，加之2019年他曬出與吳謹言的合照後刪除，老闆于正落場解釋稱是新劇花絮物料，又被網友質疑洪堯抽水、炒作，如今又隨地扔煙頭，可謂罪加一等。

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