何家駒晚年受糖尿病困擾　曹查理談摯友生前最後時光：兩腿發黑了

在八十年代憑電影《監獄風雲》中「大咪」一角而為人熟識的何家駒，當年與成奎安、黃光亮、李兆基被合稱為香港電影圈「四大惡人」，當中何家駒更因壞事做盡、奸到出汁的形象而被稱為「四大惡人之首」，但他在2015年1月因器官衰竭病逝，終年66歲，令不少影迷大感惋惜。日前曹查理特別拍片緬懷好友何家駒，感慨地講道：「他走了差不多都有8年了，現在已經投胎了應該是。」

何家駒當年與成奎安、黃光亮、李兆基被合稱為香港電影圈「四大惡人」。（影片截圖）

緬懷好友何家駒。（影片截圖）

何家駒因扮演反派成名，成功詮釋了多個十惡不赦的角色，在戲中脾氣暴躁、心狠手辣，但現實中性情溫和，經常參加慈善活動。何家駒自90年代後不再接拍港片，並轉往內地發展，直至後來復出客串出演《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》，再飾演「大咪」，這也成為他的遺作。何家駒晚年備受糖尿病困擾，在拍攝《壹獄壹世界》時患上肺積水，更轉為肺炎，及後又遇上車禍，但沒有接受適當治療，最終因各種併發症引發器官衰竭。

何家駒復出客串出演《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》。（視覺中國）

曹查理回憶起這位好友都不禁眼濕濕，更談及何家駒生前最後時光，他透露當時何家駒已從東莞回到香港的ICU，在醫院進行搶救：「他兩個腿他糖尿病很嚴重，兩個腿已經發黑了。我晚上打電話給他，他說『查理，你今天晚上回香港，明天早上來看我，你過來給我帶一個鮮榨橙汁，還有一個報紙可以吧。』我說可以啊，結果經紀人晚上三點多打電話給我說他走了。」

不禁眼濕濕。（影片截圖）

何家駒一生沒有妻兒，孤身一人，只有一個弟弟遠在澳洲，妹妹在北京，圈中朋友亦不多，在何家駒過世後，曹查理特別登報找尋他妹妹的下落，又親自處理身後事。雖然已經時隔多年，但回想起昔日好友，曹查理都忍不住眼濕濕，而對於外界盛傳何家駒晚年凄涼，存摺只剩幾百蚊，曹查理就澄清：「外面怎麼報道的，很多都不是事實，這個就是我最準確的事情。」

何家駒在2015年1月因器官衰竭病逝。（視覺中國）

曹查理親自處理身後事。（視覺中國）