越洋訪問︱TXT首舉辦世巡體力吃不消　低估搭飛機強大疲憊感

BTS防彈少年團的師弟團TOMORROW X TOGETHER（TXT）出道短短四年旋即斬獲大量人氣，組合與Disney+合作的首部音樂紀錄片《TOMORROW X TOGETHER: OUR LOST SUMMER》明天（28日）開播在即，5位成員特越洋接受傳媒訪問，分享了準備首個世巡時鏡頭背後的難忘回憶。



TXT越洋接受訪問，分享準備首個世巡的難忘事。（Disney+提供）

TXT去年完成首個世界巡演，被問到當中的困難之處，太顯坦言搭飛機比想像中辛苦。他講到原本以為上飛機下飛機並沒有大不了，但沒想到比預期中辛苦。而然竣則表示一場演唱會要跳唱20首歌，起初體力上有點不足，但幸好練習過後體力變好，應對演出也更得心應手。TXT自言第一次準備演唱會時遇到很多不熟練的部分，但他們把這些過程當成經驗，因此準備第二次巡演時已比之前專業。

杋圭在巡演期間病倒，幸好有成員的加油和鼓勵。（Disney+提供）

休寧凱開口埋口都提住MOA，有愛到不得了。（Disney+提供）

杋圭分享巡演期間曾因病缺席，他講到：「那時我的情緒很低落，成員都有特意前來安慰我。可是都是在沒有鏡頭的情況下為我打氣，因此覺得有點可惜，沒有拍到這個部分。」藉此機會讓粉絲知道更多幕後故事。提到對TXT最重要的人，他們多次提到MOA（TXT粉絲名）。休寧凱表示感恩有MOA才能讓組合走到這個位置，希望通過紀錄片，讓粉絲感受到他們的愛。TXT出道不久就遇上疫情，所以5位成員都很高興終於能親身到訪各國，與來自世界各地的粉絲見面。

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