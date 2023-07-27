姜紫藍由「𡃁模始祖」變作家　今再推著作《彌留人生》即賣清

姜紫藍（Color）於2003年以模特兒身份入行，入行後曾擔任過ATV節目主持，亦出版過寫真散文集。不過在她在作家生涯之中，最出名的並不是《獨居女生活說明書》或《潮爸爸．大話妹》，而是2012年，講述活在「隔離病房」與死神搏鬥的感人故的著作《彌留人生》。



姜紫藍再次推出著作《彌留人生》復刻版。

姜紫藍再次推出著作《彌留人生》復刻版。

該書推出市面後獲得空前成功，更打開這個被喻為「𡃁模始祖」的作家之門。原來她趁書展又再加印推出了少量「後刻版」。姜紫藍笑言：「之前印出嚟嘅太受歡迎！好多朋友都問我買，搞到我自己一本都冇，今次趁書展我再改一改排版出多一批，其實係想自肥自己可以有幾本收藏返，可以留念自己做個紀錄。」

姜紫藍帶傷去書展。

簽名會當日她相當受歡迎，一落車已受到書迷的歡迎，爭相找她合照簽名。問道為何當日要用拐杖時，她就感到十分無奈，表示因為早前排壁球時受傷。她說：「之前打壁球，打出去三粒波都打中自己隻腳個舊患，所以先要用拐杖。」

姜紫藍好受歡迎。

姜紫藍：「其實《彌留人生》算係誤打誤撞，令我開拓咗台灣市場，講真呢本書第一次推出嗰時喺香港唔算好受歡迎，可能係題材比較罕見，未必啱口味，但係嗰時就有個台灣買手睇中就叫我一定要加印寄過去，好好彩又啱佢哋睇，可能係個光頭封面幫咗我，哈哈。」