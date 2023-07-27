張栢芝與前經理人官司排期審訊　要求退回1276萬港元預支片酬

張栢芝2020年7月被前經理人余毓興及娛樂公司AEG Entertainment Group Limited入稟高等法院，指她收取預支片酬後，未依合約接拍電影，要求退回1276萬港元，並對AEG違約一事作出賠償。



張栢芝近年在內地風生水起。（微博@張栢芝工作室）

事隔三年，案件管理會議今日（27日）於高等法院進行，原告方透露案件涉及500多份文件，審訊中雙方各自傳召兩名證人出庭作證，預計8天時間，聆案官批准原告方在42日內確定審訊日期，另擇日做審前覆核。

據悉，余毓興與AEG娛樂公司的入稟狀提到，2011年7月他們與張栢芝簽下8年《全球獨家經理人合約》，余毓興任經理人，並同意預先支付張栢芝4000萬港元，換取之後拍攝4套電影；2012年5月，余毓興再度與張栢芝簽約兩套電影，同樣預支276萬港元；2014年7月，AEG娛樂公司又與張栢芝簽署《全球獨家演藝經紀協議（補充合約）》，更新2011年的經理人合約。然而，張栢芝並沒有履行2012年簽訂的電影合約，因此余毓興要求其全數退還酬勞，同時追討相關訴訟費、利息等。另一方面，AEG娛樂公司則控訴張栢芝自2015年5月起違反補充合約，要求她歸還已收取的1000萬港元片酬，並交代由2015年5月至2019年7月9日期間的演藝相關收入，同時作出賠償。

不過，「張栢芝中文網官方微博」曾在2020年7月回應過此事，並列出前經理人三大罪行：「一、2013年新亞洲娛樂聯盟集團（AEG Entertainment Group Limited）已被清盤；二、余毓興涉嫌偽造公章簽約；三、余毓興蓄謀捲走千萬跑路」，同時列出詳細證據。

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