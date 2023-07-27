Jennie@BLACKPINK疑再被The Weeknd消費　新歌暗示曾發生一夜情？

人氣韓國女團BLACKPINK成員Jennie早前答應加拿大歌手The Weeknd邀請出演美劇《The Idol》（偶像漩渦），可惜劇集卻因內容低俗而負評不斷，因而被批只為借Jennie人氣做宣傳，近日The Weeknd推出新歌再因疑消費Jennie而惹來不滿。



The Weeknd最近推出新歌被質疑再消費Jennie。（YouTube截圖）

The Weeknd最近推出新歌《K-POP》，歌詞有關他與一名韓國女子在法國南部發生一夜情和吸毒等，「她的汗水就像海嘯」及「喜歡她在上面叫我爸爸」等的歌詞都相當露骨。歌曲快速引起BLACKPINK粉絲不滿，指出Jennie與The Weeknd曾一同出席在南法舉行的《康城影展》，Jennie身份亦是K-POP歌手，與歌曲中的人物和地方都吻合，質疑他將主角影射成女方。

網民不滿The Weeknd疑將歌曲中的一夜情對象影射成Jennie。（IG/@theweeknd）

Jennie近來是非不斷，早前她首次參與美劇演出，卻慘被外國傳評媒選為全劇最無謂角色，媒體表示感受不到兩個女主角之間的明爭暗鬥。最後Jennie只是草草拋下一句「是Jocelyn搞事吧？」就黯然離開，這亦沒有帶出角色對追夢和上位的懇切，質疑角色的必要性，The Weeknd從頭到尾只為利用Jennie的人氣做宣傳。

外媒覺得Jennie的角色可有可無，質疑只為利用她的人氣做宣傳。 （IG/@lilyrose_depp）

《The Idol》（偶像漩渦）播出後批評不斷。（影片截圖）

點撃重溫Jennie備受批評場面：

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點撃重溫Jennie第三集的熱舞部分：