MIRROR演唱會｜意外發生一年　阿Mo爸受訪形容心情似坐過山車

明天（28日）MIRROR演唱會墮屏意外一週年，舞蹈員李啟言（阿Mo）被巨屏壓中遭受重傷，至今仍然留醫。過去52周，阿Mo爸爸李盛林牧師每日都穿梭醫院及家中照顧病榻上的兒子，每星期都會發一封代禱信交代阿Mo康復進展。

去年7月MIRROR演唱會上被巨型屏幕壓傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）。

一年前在紅館，一塊重超過500公斤的巨型屏幕壓落舞台上的兩位舞蹈員身上，當時阿Mo被壓至頸椎骨折，情況一度危殆要留醫深切治療部。李盛林牧師早前接受傳媒訪問，形容過去一年的感覺像坐過山車：「特別係頭三個月，身體各方面嘅機能都需要穩定。」他亦感謝過去一年來醫護人員的幫助，在最重要的關頭搶救兒子性命，李盛林牧師亦說到阿Mo一個月前四肢開始有感覺。

一年前MIRROR演唱會發生嚴重意外，舞蹈員阿Mo遭巨屏壓中，至今仍留醫。（鄺鈺盈攝）

李牧師亦說到：「52個禮拜，對於阿Mo嚟講係一個好漫長嘅日子，一個活潑嘅年青人到現在佢係要面對住各方嘅治療，有好多嘢都不能夠自主。」李牧師表示過去一年靠著信仰，為他們家人帶來不少的動力及鼓勵，同樣地亦為阿Mo帶來信心，一年來他看到很多奇蹟出現在阿Mo身上。

Mo爸話Day 1 醫生話阿Mo百分之九十五係一世瞓喺度。(fb@羅乃萱)

李牧師指醫護團隊一直幫忙：「前面嘅醫護團隊，佢哋都係諗住一路強化佢頸椎以下一啲神經線、肌肉和關節，以至佢可以有機會當頸椎有機會康復的時候，佢可以即刻接收到神經訊號，不會肌肉關節全部萎縮。過去一年，呢啲神經線都一直正常，只不過係由腦部發送出去的神經，需要一些時間接收，但一個多月之前，已經開始四肢有感覺，這是一個很正面的經歷。」李牧師亦感謝大家一直為阿Mo祈禱。

阿Mo父親李盛林牧師每星期都會發代禱信。（IG圖片）

MakerVille方面，他們亦有回覆指一直有與阿Mo的家人緊密聯繫，亦有提供醫療費用、復康、護理及其他生活上的協助，亦有在各方面檢討，務必把表演者和觀眾的安全放在首位。