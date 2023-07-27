微辣姊妹佩男思男陷欺凌阿晶風波　將取消參與周末香港沙灘音樂節

微辣前經理人阿晶昨日（26日）驚爆抑鬱輕生，千字遺言中亦有提到與微辣的恩怨，部分微辣成員六毫子、佩男、思男、Jacky Lou、卡特、阿丞等，因兩年前貼過喊喊濾鏡相，被指有份揶揄和集體欺凌阿晶，今被部分網民形容為「殺人兇手」，形象插水。佩男思男兩姊妹否認欺凌，惟網民完全不收貨，因此兩姊妹原定今個周末到港出席音樂節，主辦方現宣布兩人不參與，另外兩位微辣藝人亦被波及。



阿晶7月25日的長文中提到「那天po過哭臉的人我一一跑去道歉」，事緣阿晶21年8月離職時，曾在直播說老闆六毫子喊住留自己，微辣成員卡特其後貼出CEO六毫子加了喊喊濾鏡的照片，寫下：「六毫子真係好鍾意喊」，阿丞、佩男、思男、Jacky Lou等都有跟隊貼喊相，被指是集體嘲諷阿晶吹水。

（左上起）六毫子、佩男、思男、卡特、阿丞、Jacky Lou都有份貼喊相，被指揶揄阿晶。

阿晶於25日再貼上一些WeChat對話圖，證明自己於21年9月曾向不同人致歉，指：「如果我嘅言論令到你哋唔舒服，我道個歉，之後都唔會再講。」阿晶寫下：「笑過我的人，我還得一一道歉，我做錯了什麼？因為電話裏頭說著要拍我一首diss的歌，編輯和導演也在寫一個關於對我不利的短片，雖然我不知道他們想說什麼，但是這兩年都在陰影下活過來，我的人流不夠曝光不夠，只能硬食。」

7月25日，阿晶撰長文說自己與情緒病共存四年，曾被通知「你得罪了全公司」、委屈地「跟Po哭臉的人道歉」等，尾段更疑似要輕生。（IG@laochengi）

阿晶指自己曾向取笑自己的人道歉，並貼出對話截圖。（IG@laochengi）

而去到7月26日的千字遺言中，阿晶否認自己說六毫子喊住叫自己留低是吹水，她說：「那時候老闆哭著叫我留下來也是真的。你們覺得好笑好玩的story讓我承受了許多haters的攻擊，雖然只是網上的說話，但是卻令到我人生咁難行落去。或許有時你們只是覺得好玩就打一句說話出來，但你不知道有時有些說話是我是駱駝的最後一根稻草。」又謂：「我只是實話說出了當時的狀況，不知道為什麼你們要這樣，真的好笑嗎？身為一個 Channel的老闆要滅聲，就是打過來說在想劇本和歌威脅我讓轉移大眾的風向，這就是個有初心有夢想的平台要做的事嗎？」

網民認為貼過喊相的人都有份揶揄和欺凌阿晶，當時在喊喊相寫過「個個都喊我又喊下」的佩男、以及跟風說「唉見家姐喊我又喊」的胞妹思男，於阿晶過身後，都先後在IG否認欺凌，其中佩男說：「清者自清！我從來都不會霸凌任何人，因為我被霸凌過，我知道並不好受，而且我一直把時間專注在自己的事情上，別人的事情與我無關。與其一直被你們網暴，倒不如為自己發聲一次。」思男其後更開直播稱自己不知道濾鏡與阿晶有關，稱不知為何被斥厚面皮，又表示：「我同家姐都唔知佢因為呢個filter唔開心，佢無講過，我哋又唔知。」

微辣藝人葉思男大約凌晨12點便開啟了直播。(ig@sinam1001)

今個周末，佩男、思男原定會來港出席愉景灣的《TheNextwave》音樂節，但由於網民群情洶湧，紛紛宣布抵制與微辣有關的活動，於《TheNextwave》音樂節IG留言指不想見到兩人，大會今日（27日）於社交平台宣布兩人將不參與音樂節，就連其餘兩位微辣藝人劉蘊晴（Rachel）及馬檇鏗，都不參與音樂節。

佩男、思男原定以DJ組合「NAMXSIS」形式參與《The Nextwave 沙灘音樂節》，但網民洗版說不想見到她們。（IG@the_nextwave）