廖碧兒前度盧啟賢被踢爆非「百億富豪」　名下資產多數並不存在

百億富豪盧啟賢（Calvin Lo）在2018年被影到與廖碧兒（Bernice）相擁相吻，其後Bernice大方認愛，而盧啟賢亦隨即被大起底，有指他的家族生意涉獵保險、酒廠等等，在世界各地都擁有豪宅，身價高達17億美元（約133億港元），更被英國媒體譽為「聞所未聞的巨富」。不過日前福布斯（The Forbes）就以足足7版長文報道解構盧啟賢名下資產，踢爆他不是「百億富豪」，大部分資產都是虛構的，並不是外界所傳的億萬富豪。



日前福布斯（The Forbes）以足足7版長文報道解構盧啟賢名下資產，踢爆他不是「百億富豪」，大部分資產都是虛構的，並不是外界所傳的億萬富豪。（網上截圖）

曾有最神秘富豪之稱的盧啟賢，一直以來都非常低調，但因與Bernice的戀情而引起關注，兩人在2018年被爆出熱戀後，曾一度分手，直至2020年年底又突然傳復合兼傳出婚訊，但其後男方在接受訪問時不但否認婚訊，還強調與Bernice只是朋友關係，更以Auntie Bernice來稱呼對方，令Bernice慘被指豪門夢碎。外形英氣十足的盧啟賢打扮有品味，更被譽為鑽石級筍盤，現為人壽保險經紀公司R.E. Lee International的行政總裁，2018年《福布斯》估算其個人資產達17億美元（約133億港元），2018年更有報道指他豪擲近百億港元收購台北文華東方酒店，引起各界高度關注。

廖碧兒（Bernice）同盧啟賢曾傳出婚訊。（視覺中國）

有傳當盧啟賢第一次被列入《福布斯》富豪榜時，他的員工請求該雜誌將他排除在外。不過今次福布斯就在報道中透露其實去年盧啟賢曾主動聯絡，討論關於列入富豪排行榜的相關事宜，他聲稱自己陷入了是否應該提供可證明其財產的額外文件，以便他可被列入名單的兩難境地。而報道就指自2020年以來，至少有7人在20多個場合中聯繫了福布斯11名不同的記者，更提供了十幾份文件，其中更標明「私人」和「機密」，以證明他的聲譽及財富。《福布斯》指每年都有不少人試圖冒充億萬富翁，又直言盧啟賢似乎不夠富有，旗下公司在香港亦不出名，認為其透過轉售保單賺取數十億美元似乎不太可能。

有傳當盧啟賢第一次被列入《福布斯》富豪榜時，他的員工請求該雜誌將他排除在外。（網上圖片）

雖然多間傳媒都報道指盧啟賢是億萬富翁，但福布斯強調他從未登上過福布斯排行榜。過往報道指盧啟賢的公司是世界上最大的人壽保險經紀公司，每年的保費約為10億美元；出生於加拿大的盧啟賢曾在哈佛大學接受教育，2018 年斥資12億美元收購台北文華東方酒店，還成立了價值 2.5 億美元的慈善基金會，在世界各地擁有六間豪宅，又有指他是亞洲最大的香檳投資者和收藏家，也是亞洲灣流 G650 私人飛機的首批擁有者之一，有傳他在2020年以逾億收購了Williams F1車隊等等。

福布斯強調他從未登上過福布斯排行榜。（視覺中國）

不過經過過去近一年深入調查，《福布斯》指盧啟賢在F1車隊中並沒有股份，亦未擁有台北文華東方酒店，根據他所提供的房產地址，全部都屬於他的父母或其他人。而哈佛商學院亦沒有任何名為 Calvin Lo 的人的記錄，他的慈善基金會和RE Lee Octagon都不存在，而聲稱價值高達2.5億美元的香檳收藏估計價值不超過1億美元。此外，盧啟賢曾透露於波士頓永明金融公司和紐約摩根大通工作過，但摩根大通證實他只是在2001至2002年期間曾於其投資銀行部門短暫任職。台北文華東方酒店方面指雖然曾在 2019 年與盧啟賢商討過，但交易並未成功。至於Williams F1車隊就表示盧啟賢從未成為投資者。過往亦有報道指盧啟賢是超級跑車迷，擁有法拉利、林寶堅尼、勞斯萊斯等多輛跑車，更曾刊登盧啟賢與Pagani Huayra BC的合照。但福布斯查證發現，該相片是合成照，原圖是蘇富比拍賣會的相片，盧啟賢並不在相中。

《福布斯》過去近一年深入調查。（視覺中國）

而盧啟賢原本指在香港、新加坡、東京、倫敦、溫哥華和洛杉磯都擁有房產，但其後他就指只有五個物業，最後只提供了香港四處房產和新加坡一處房產的地址，但根據記錄所示，其中兩處房產由他的父母所有，其他房產則屬於其他人。《福布斯》估計盧啟賢的公司估值約為6,000萬美元，他與父母的身家加起來不到2億美元，並不如外界所說的那麼富有。而《福布斯》曾向盧啟賢分享調查發現，但對方就重申希望被排除在《福布斯》富豪榜之外，他的公關代表更明確表示不希望被報道。

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而在今晚（28日）R.E Lee International（亞溢利國際）代表盧啟賢發表聲明，回應稱福布斯的報道誤導、偏頗，已經指示他的律師採取一切適當的行動，起訴福布斯。盧又稱，沒有義務向公眾披露個人財務訊息。但聲明沒有提及，福布斯的報道哪一部份失實、偏頗。

R.E Lee International（亞溢利國際）代表盧啟賢發表聲明。