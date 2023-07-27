MIRROR演唱會︱墮屏事故一年3位傷者近況　有人已經重新投入工作

去年（2022年）的7月28日是男團MIRROR的首次紅館演唱會的第四場，雖然頭三場及彩排在舞台上每日都有驚心動魄的舞台小意外發生，但最後仍然難逃當日（7月28日）的嚴重意外。



有「生粉」拍下AK差點摔下台的過程在網上怒罵公司草菅人命 (網上圖片)

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一年前在紅館，一塊重超過500公斤的巨型屏幕壓在舞台上兩位舞蹈員身上，當中最重傷的是李啟言（阿Mo），至今已經一年而他仍然留醫。而另一位就是張梓峯（阿峯），當日他亦同樣在舞台上被屏幕壓到，同樣受傷的他，傷勢比阿Mo輕一點。除了當日在舞台上受傷的兩位舞蹈員外，在綵排時亦有一名舞蹈員羅德智（Zisac）受傷，所以未能登上紅館舞台。

一年前MIRROR演唱會發生嚴重意外，舞蹈員阿Mo遭巨屏壓中，至今仍留醫。（鄺鈺盈攝）

三位舞蹈員受傷的情況

李啟言（阿Mo）

阿Mo是受傷最嚴重的舞蹈員，當日他被屏幕壓至頸椎骨折，情況一度危殆要留醫深切治療部，經過醫護人員努力不懈的拯救，他終於在手術後昏迷了9天（8月7日）終於清醒，阿Mo親李盛林牧師發信表示他已清醒，並能簡單與外界溝通。之後每星期盛林牧師都會發信向大家簡單交代阿Mo的情況，這一年來他透過不斷復健，加上醫療團隊的照顧之下，終於在一個月前阿Mo四肢開始有感覺，而他的復健之路還很漫長。

男團MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生至今已一個月，遭螢幕壓中舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。

阿Mo與他的爸媽。(ig圖片)

張梓峯（阿峯）

阿峯當日事發時欲推開墮下的屏幕希望可以盡力救阿Mo，但奈何他一個人的力量有限，而他亦被屏幕壓到頭部、盆骨及大腿兩側。傷勢較輕的他於8月初時轉院繼續留醫，出院後仍需要每天回醫院接受物理治療及檢查。8月7日他透過呂校長表示已經出院並搬到一個可靜養的地方，9月時阿峯的康復情況反反覆覆，他上載一張準備接受物理治療的照片，之後便鮮有出現在社交平台。

本身亦是跳舞老師。（IG圖片）

阿峯罕有分享自己的情況。（IF/@fungfung2222）

羅德智（Zisac）

Zisac是綵排時受傷的舞蹈員，意外當日未與其他舞蹈員一同上台表演，但輕傷的他在事故發生約3個月後亦重新投入工作。作為舞蹈員的他經歷演唱會事故後，他說好像遇到了心魔，對紅館這個舞台產生了恐懼。經過時間的洗禮，他亦重新返回舞蹈員行列，於上月他亦為張敬軒的演唱會作排舞師，繼續工作。

MIRROR演唱會傷者羅德智（Zisac）已重新投入工作。 (ig@zisac_law)

Zisac繼續持正面的心態去再次面對紅館舞台 (ig@z_ltc)