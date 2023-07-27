阿嬌鍾欣潼珍惜與「爸爸」劉鎮偉相處　透露對方退休：拍我他會拍

阿嬌鍾欣潼在演技真人騷《一拍即合的我們》上一集中與內地男星谷嘉誠搭檔，重現甜劇《熾道》片段，但男方遭到不少負評，被狠批「油膩」，想不到今次他再度選擇阿嬌，將演繹Angelababy與賴冠霖主演的劇集《愛情應該有的樣子》片段。



阿嬌繼續同谷嘉誠搭檔。（微博@一拍即合的我們）

開拍前，谷嘉誠向阿嬌詢問自己的演技如何，在進行一番討論後，兩人談起爸爸的話題，阿嬌坦言：「我的爸爸是劉鎮偉導演，因為我從小沒爸爸，他很照顧我，跟我親爸爸一樣，他是一個非常有領導力的導演，他會演給你看，因為就在他腦海裏，他會演一遍給你，你會非常清楚知道你要幹嘛，很生動。」她向谷嘉誠透露目前劉鎮偉已經退休：「如果拍我他會拍。他現在在加拿大，我就很珍惜有老人的氛圍，因為我家的四個老人都不在了，我每一年都去看他，他家人就跟我家人一樣。」

阿嬌因2007年拍攝劉鎮偉執導的英皇電影《出水芙蓉》而與之結緣上契，當年她結婚時，亦是由劉鎮偉擔任父親角色陪同入場，而阿嬌也從不吝惜表達對「老竇」的愛，感謝對方盡最大努力幫忙，且給予父親般的溫暖，支持她一直勇往直前，兩人的父女情令人動容。

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