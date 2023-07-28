林嘉欣認與導演袁劍偉離婚　孩子將共同撫養：這個決定並非輕率

今日有報道傳出林嘉欣與老公袁劍偉婚變，消息震驚網民！該報道指出，兩人因對女兒的管教方式和金錢上起爭執，林嘉欣已經離開二人的愛巢，間接分居，並帶同兩個女兒到加拿大生活，而林嘉欣也在社交平台暗示自己去了新的地方生活。

林嘉欣也在社交平台暗示自己去了新的地方生活。（IG截圖）

報道出了不久，林嘉欣在社交平台發文說：「在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。我們首要的身份是父母，照顧兩個正在茁壯成長的孩子。我們的孩子是我們的首要和最重要之務，我們將繼續共同合作來撫養他們。對於彼此的未來，我們真摯地希望一切都好。

我們請求尊重我們及孩子在這個困難時期的空間和隱私。最後，我們還要感謝我們的家人和朋友們的支持，以及他們回報的愛。」

林嘉欣認與導演袁劍偉離婚。（IG截圖）

林嘉欣與老公袁劍偉（右一）曾為了管教女兒都花了不少心思，更專誠上堂學正向管教。（資料圖片）

林嘉欣與袁劍偉結婚12年，過去感情依舊甜蜜，她曾在訪問中透露保持夫妻之間的新鮮感，最重要是愛自己，給予對方自由：「我們應該把愛放在自己身上，不斷去進步，相信自己有吸引力、魅力，會給彼此自由，自由不是隨意出去玩，是建立在大家一起去進步和學習，所有事情都要互相尊重，我們一家人有四個人共處的時候，也有自己的時間。」

林嘉欣驚傳婚變。(IG/@karenalamkayan)

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三年前老公生日，嘉欣罕有放閃，一連在IG上載三個Po，首先是生日蛋糕相，她寫着：「袁導演，生日無可疑，快樂無可疑，健康無可疑」。接着是朋友送的禮物相，最後便是嘉欣與袁導演的合照，她坐在老公大髀，捧着朱古力蛋糕一起許願，寫着︰「你知道的...不說了。」認真Sweet，不過近兩年已很少在社交平台有同樣舉動。