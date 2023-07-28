甄子丹「登六」生日派對超豪華　邀Paul Anka獻唱玩得盡興

日前「宇宙最強」甄子丹為愛妻汪詩詩在意大利科莫湖補辦盛大婚禮，慶祝二人結婚20周年紀念，還邀請不少圈中人出席見證，場面相當墟冚。繼續在當地逗留的他們，又適逢27日是他的60歲生曰，太太汪詩詩就為他舉辦了一個驚喜生日派對，還特別邀請了著名歌手Paul Anka獻唱，還有多位圈中好友如李克勤夫婦、成龍、吳京、吳尊等拍片祝賀，令到他相當開心。

甄子丹與汪詩詩於2003年結婚，二人相愛20年。(甄子丹微博圖片)

眼見甄子丹在微博上貼的照片可見，汪詩詩為其舉行的生日派對相當有心。當日大家都盛裝打扮出席，一家人還影全家福相當幸福。這場生日派對還邀請了著名歌手Paul Anka出席，他還為甄子丹特別改篇了歌曲《My Way》，聽到台下眾人如痴如醉，他還相當開心走上前興Paul Anka握手，猶如小粉絲般，相當可愛。除了Paul Anka上台表演之外，女兒甄濟如（jasmine)亦有上台獻唱，表演淡定又亮眼，相信他一定甜在心頭。

一家人好幸福。（甄子丹微博圖片）

甄子丹化身小粉絲同Paul Anka握手。（甄子丹微博圖片）

雖然有一些圈中好朋友未能親身出席生日派對，但都有拍片隔空向甄子丹祝賀，就好像成龍、吳尊、李克勤夫婦、熊黛林、周杰倫、袁和平、惠英紅、劉偉強、吳京等，令到他開心不已。眼見這場生日派對過得如此開心難忘，他亦有發文留言表示：「謝謝老婆汪詩詩與團隊安排了如此美好的聚會，近百位親朋好友從各地飛來到場祝福，老婆特別邀請Paul AnKa到場，且他為我特別改變了一版《My Way》真的是最最最大的驚喜！從我們的喜悅與開心都記錄在鏡頭裡，與時間和年齡相比，能和你們一聚在一起才是最重要。」而當日親身出席的嘉賓有呂良偉夫婦、王晶夫婦、蘇永康夫婦、周勵淇夫婦、許濤夫婦等，星光熠熠。

好幸福的畫面。（甄子丹微博圖片）