楊洋王楚然《我的人間煙火》評分僅3.4　網友封「年度最歹毒劇」

由楊洋、王楚然、魏大勛主演的劇集《我的人間煙火》正式收官，但劇情與人物角色引起巨大爭議，豆瓣評分低至3.4，多達64.8%的網友給予1星差評，連帶男女主角楊洋與王楚然的口碑也急速下跌。



網友打出超低分。（網絡截圖）

劇集以消防為題材，楊洋飾演消防站站長，王楚然飾演急診科醫生。青春時代的兩人因家庭反對被迫分開，十年之後重逢時，雙方都有了許多成長和改變，由於工作性質漸漸有了交集，最終克服家庭阻力，重新走到一起。

劇集雖是happy ending，但負評不斷。（劇照）

一開始，楊洋的演技就因放不低偶像包袱，每個鏡頭都想展現自己靚仔，被網友詬病「油膩」；其次，在楊洋與王楚然拍攝吻戲時，故意將水龍頭打開，又被狠批浪費水；最嚴重的是，楊洋教王楚然用滅火器全是錯誤示範，遭到消防局官方微博以及多個官媒，甚至是央視直接炮轟，且王楚然飾演的醫生也有頗多醫療漏洞，容易誤導觀眾，因而受到指責。另一方面，由於王楚然在劇中的角色是富二代養女，但不顧家人反對也要與楊洋在一起，被指塑造了一個毫無感恩之心、忘恩負義的人等。

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雖然《我的人間煙火》只是一套電視劇，但楊洋是圈中頂流，王楚然也處於上位期，魏大勛也憑藉綜藝收獲不少粉絲，加之涉及消防及醫療，因此劇集備受矚目之餘，也具有一定的影響力。在劇集播完後，不少做醫療、消防、教育、孤兒院等行業的網友都大呻因劇情成為「受害人」，包括加強培訓急救及藥物管理、積極向小朋友灌輸別把滅火器當玩具的觀念，以及有家庭因害怕收養孤兒長大後不親而恐慌、抵觸，影響待領養的孤兒等，引起社會話題，甚至被評為「年度最歹毒的劇」，可見負面影響之大。不過，也有網友認為這些是為了負評而負評，過於小題大做。

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