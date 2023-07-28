微辣阿晶｜霍哥疑退出微辣獲力撐　其他成員跟被嘲大難臨頭各自飛

微辣前經理人阿晶（Jane）前日（26日）驚爆自殺離世，而她的前公司微辣亦有發聲明證實阿晶已經離世，不少網民都留言指控微辣的種種不是，矛頭更直指阿晶前男友林茂發（加蔥），紛紛湧入加蔥的社交平台留言「怒罵」。又指微辣成員在阿晶離職時集體Po「喊相」來欺凌她，之後阿晶又指被人恐嚇，令她飽受到很大精神困擾，所以患上抑鬱症，網民覺得微辣應該負上責任。

微辣前經理人阿晶輕生。（IG@laochengi）

輕生前，阿晶控訴微辣在她2021年離職後集體欺凌她，因她當時稱六毫子哭著叫她留下，其後六毫子、卡特、阿丞、佩男、思男、Jacky Lou等接連在IG story貼出喊樣濾鏡相片，似是嘲諷阿晶「吹水」。

輕生前，阿晶控訴微辣在她2021年離職後集體欺凌她。(IG照片)

自事件發生後「霍哥」霍景耀（原名霍俊邦）帶頭低調在IG把微辣10週年的頭像換掉，變成日常生活照，獲網民大讚為「清泉」，並指仔他是一位責任的藝人！霍哥同時在限時動態發文說：「收到好多訊息，但現在著眼點不應在於我，死者為大，讓家屬先好好處理後事。我的事，容後再說🙏🏻，她對我的恩，我當然記得！」之後有不少「微辣」藝員也效法，疑似集體與「微辣」割席，分別在在社交平台悄悄換頭像兼刪除微辣工作聯絡的字眼，被網民批評大難臨頭各自飛。當中包括有：江流、Tina、Amilia、麥嘉欣、雞wing 和Cass，以及早前火速衝出來澄清自己沒有霸凌對方、被網民封作「涼薄姊妹花」的佩男及思男。

霍哥是「微辣清泉」。(ig@jeffreyfok_224)

（圖片來源：IG@loiiseng）

（圖片來源：IG@tinaaminat）

（圖片來源：IG@cassandra.chiu）

（圖片來源：IG@amilia_wan）

（圖片來源：IG@sinam1001）

（圖片來源：IG@wengchan53）