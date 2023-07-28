專訪｜蔚雨芯被指「忽然富貴」　激動澄清入行娛圈16年三大誤解

蔚雨芯（Rinky）因參演無綫（TVB）劇集《靈戲逼人》而再次進入觀眾視野，不少網民都大讚她雖然戲份不多，但表現十分亮眼。蔚雨芯接受《香港01》專訪時，笑言自己演藝生涯是「上天同佢開玩笑」，皆因當她準備放棄一樣事物時，上天就會給她一個希望。她說：「好似摸吓你頭，喺你想放棄嘅時候畀粒糖你食，叫你唔好放棄。」



蔚雨芯（Rinky）因參演無綫（TVB）劇集《靈戲迫人》而再次進入觀眾的目光，不少網民都大讚，戲份不多但十分亮眼。（截圖）

片場同導演爭論

在《靈戲逼人》中，她飾演的張皓晴（Karen）與李日朗和張振朗有不少親熱戲份，原來事先蔚雨芯曾因為這件事而與導演爭論過。她說：「過多色情或者暴露，我又覺得唔應該過多，好似呢套《靈戲逼人》（劇本）太多kiss同床戲，我就要拿捏究竟咩應該做，咩唔應該做，如果唔係觀眾睇得多真係會眼冤。唔係多就派糖咁樣，所以要拿捏得好。」

蔚雨芯（Rinky）在劇中戲份都是點到即止。（截圖）

蔚雨芯一啲都唔開放

她表示自己有「感情潔癖」，其實內裡很保守。她說：「好難可以去到同男仔有身體接觸，所以做戲我都有返底線。」也因此在拍攝《靈戲逼人》時，她曾經因為劇本問題而與導演有「argue」（爭論）。她說：「喺廠景我都有arguing，都會同導演執着一啲位，到底好唔好呢，佢哋梗係想我畀多啲出嚟，但係多唔代表好。咁而家個角色大家喜歡就好啦，剛剛好。For感情嚟講，我都係比較感情潔癖，好難可以去到同男仔有身體接觸，所以做戲我都有返底線。」

蔚雨芯（Rinky）直言自己有「感情潔癖」。（截圖）

她舉例說，當年參演《微交少女》時，也選擇了用裸替演出。她說：「翁子光好想我做裡面個啞妹，我爭扎咗兩個禮拜究竟接唔接，因為裡面啞妹有露點戲份，會殺人。當時子光就好想我拍：『你一定係啞妹。』我就望住佢：『吓，但係個角色有露點，我接咗啲人咪會以為我？』我嗰時好細個，子光就好好，佢搵咗個替身畀我。」

蔚雨芯自言未夠專業。（葉志明 攝）

自言未夠專業

她續說，雖然翁子光明白她的難處，但她亦有感自己不專業。她說：「有時喺好專業嘅程度，（咁做）就係好唔專業。咁我係女仔嚟㗎，我都有矜持同底線，我都要尊重爹哋媽咪。每個人底線唔一樣，但係有戲做我一定全心全力去演出。」當被問到如果是出演像《色戒》中湯唯的角色時，她想了一想回答：「咁我係咪應該要答首先個對手要係梁朝偉先？哈哈哈。」

蔚雨芯表示拍戲不想有太多床上戲、親吻戲。（葉志明 攝）

在其他人的眼裡，或者會覺得她不想有太多床上戲、親吻戲，是一種不專業甚至於是「麻煩」，事實上她這份執着源自於對愛情的保守。她說：「我要觀察一個男仔一年。咁多年都係報道過一個，嗰段係霧水情緣，我冇好多個，（5隻手指）呢個數數得晒。我冇試過同圈內人一齊，唔知呢，冇緣份啩，佢哋做戲太叻啦。哈哈，好驚呀。」

蔚雨芯表示拍拖不看對方家底，而傾向選擇靠自己打拚，正向思考的人。（葉志明 攝）

拍拖未必揀有錢人

至於被問到會不會和窮人拍拖時，她就回答：「基本上我拍拖係唔睇對方家底或者有冇錢，因為我試過同一啲自己打拚嘅男仔，因為我覺得佢好有power，好識去珍惜一啲嘢， 好緊要。如果佢本身background好有錢，佢未必識去珍惜你啲份愛。呢個世界係公平嘅，要搵一個background好又好嘅男仔，哪裡來呢？絕種啦。」

蔚雨芯坦言現時感情生活一遍空白。（葉志明 攝）

忽然富貴

近期有不少報道她「忽然富貴」的新聞，她亦澄清道：「呢個都真係OMG！我可以好直接咁講。人哋呢好鍾意將論壇上面嘅copy落嚟變做一單新聞，新聞出咗街之後每一間就copy就變瘋傳。當時我冇講出嚟，就係出律師信。因為我都要專重返爹哋媽咪，所有不實報道我都要take care佢哋感受，好多嘢都係屋企嘅，並不是某某男子。爹哋媽咪以前係做旅遊巴，好細個就退咗休，Office嘅嘢我都要一齊開會，去中國內地都要幫爸媽去簽，我哋好family love。到而家我都同屋企人住，如果係都會好無奈。」她解釋，幾年前自己買了的手袋，想不到也會被傳媒拿去「做新聞」。

對於「忽然富貴」的新聞，蔚雨芯：「呢個都真係OMG！」（葉志明 攝）

搣甩「落選港姐」稱號

蔚雨芯坦言，自已在16歲的時候因為秀姑的推薦而去報名參加《香港小姐競選》，不過就只限於面試而沒有入圍，所以稱不上是「落選港姐」。她說：「我要講返我冇參加過，只係去過面試。個面試嘅來龍去脈就可愛嘅，就係當年16歲，我簽咗唱片公司架啦，叻哥好好，新年我去佢屋企豆利市，秀姑又喺度：『嘩，你咁靚女，又16歲去參加香港小姐啦。』就係咁秀姑就提名我參加，但係我16歲唔知頭唔知路就去咗。咁樂小姐見到我就話：『𡃁妹，你得16歲，簽咗唱片公司啦喎，不過唱歌幾好聽。』我唔想揹住呢個名銜，其實我冇去選，但係啲傳媒就唔知。」

場地提供：Glasshouse Greenery（Victoria Dockside K11 Musea）

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