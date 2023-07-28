《香港早晨》70歲余文詩激罕露面零變化　宣布復出主持令人期待

1981年9月開播的《香港早晨》陪伴不少香港人度過清晨時間，當時是一個清談加上新聞節目，至今已41年。開國功臣之一，人稱「斯文魚」的余文詩久違露面，雖已70歲但外貌無太大變化，更傳出將會復出做主持﹗



1981年9月開播的《香港早晨》陪伴不少香港人度過清晨時間，開國功臣之一是人稱「斯文魚」的余文詩。（網上圖片）

余文詩在香港出生及長大，就讀嘉諾撒聖瑪利書院，15歲隨家人移民美國生活，大學修讀食物及營養學並成為一名註冊營養師在美國執業。1980年代初隨丈夫回流香港，找不到與營養師相關的工作，直至丈夫蔣偉傑獲邀接受電視台訪問，余文詩亦以營養師身份亮相，節目監製馮吉隆於是邀請她擔任《香港早晨》的主持，至2004年與TVB約滿後退休。

余文詩常放下長髮戴上頭箍。（網上圖片）

余文詩知性形象深入民心，常放下長髮戴上頭箍，不論三年前在溫哥華電視台節目《大城小聚》，或是次再現身都繼續保持頭箍造型。港台主持陳永業上載一張合照，身邊的竟是退休多時的「斯文魚」余文詩，令網友相當驚喜。他留言謂：「讀書時，最喜愛看她主持《香港早晨》，她就是既大方得體又斯文淡定的 #余文詩。今日有幸終於遇上她，我真的超開心！」陳永業更透露余文詩將復出，與好友鄭瑞芬在《香江暖流》主持小環節，令人期待。