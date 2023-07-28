微辣阿晶｜微辣官方YouTube追蹤人數急跌　共18條影片下架

微辣前經理人阿晶日前逝世，享年29歲。阿晶輕生前在社文平台撰寫千字文控訴遭工作欺凌及被人恐嚇，長時間精神飽受困擾，並留下字句︰「我要走了，帶著決心。彩虹橋上見。」不少網民都留言指控微辣的種種不是，矛頭更直指阿晶前男友加蔥（林茂發），紛紛湧入加蔥的社交平台留言「怒罵」。

微辣前經理人阿晶日前逝世。

阿晶離世後，加蔥成為網民圍插的對象，更稱他是「殺人兇手」。（IG@on99magic）

今日（28日）有一位自稱是「爆料王」Sean Lam的網民在IG轉發了來自阿晶六個好姊妹的帖文，內容寫道：「致各位愛惜Jane的朋友，我們堅信Jane已經去到了很好的地方過著她嚮往、快樂的生活了，我們此前沒有以任何名義發表過任何公開信函，和Jane快樂的回憶會一直留在我們的心中，最後希望大家能夠給予身邊的抑鬱症患者多點體諒和關懷，在這個世界留下多一點溫柔。」

「爆料王」Sean Lam的網民在IG 轉發了來自阿晶六個好姊妹的帖文。（IG@seanlam_888）

另外，「爆料王」Sean Lam在IG分享微辣獲澳門政府資助的資料，包括澳門勞工事務局及澳門文化產業基金。而澳門政府新聞局今日發稿表示，稱網上流傳有關文化發展基金的資助數據資料，基金澄清「有部分數據被竄改，存在錯誤及不實」，呼籲市民透過官方途徑查閱。事件引起市民自發聯署「代表關注欺凌事件的港澳市民」，要求澳門政府取消對微辣文化的現金援助。

「爆料王」Sean Lam在IG分享微辣獲澳門政府資助的資料。（IG@seanlam_888）

微辣（Manner）官方YouTube頻道在微辣前經理人阿晶自殺身亡事件發生前followers有751,000，但截至今天下午追蹤人數下跌至714,000。而事件發生後微辣頻道共18條影片下架。