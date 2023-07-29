Barbie芭比｜華裔女星黃柳霜成芭比藍本　荷里活走紅勁過楊紫瓊

由瑪歌羅比主演的電影《Barbie芭比》，口碑不俗，大收旺場，豆瓣評分高達8.8分，在全球掀起了一片芭比熱潮，雖然電影劇情輕鬆，帶給觀眾歡樂，但片中的華裔演員卻並不多見，出鏡最多的只有劉思慕，華人女角更是影都冇，但其實芭比的世界，在今年5月出產過「勵志女性」系列的「黃柳霜芭比公仔」，而黃柳霜(Anna May Wong)確是真有其人，而且她是首位克服種族，在荷里活走紅的華裔女星。

電影《Barbie芭比》大收旺場，叫好叫座。（劇照）

近日電影《Barbie芭比》大熱，但比對起金髮美女，早前Mattel推出了華裔女性面孔身材的「黃柳霜芭比公仔」，顧名思義，是以美國華裔女星黃柳霜為人物設計藍本，她於1905年出生於加州洛杉磯，14歲開始參演電影，至1922年在《海逝》（The Toll of the Sea）飾演女主角，在當時種族歧視的美國社會，她是第一位在荷里活走紅的華裔女星。

瑪歌羅比演出真人版《Barbie芭比》。（小紅書）

黃柳霜有著中國人的樣貌，而瀏海更是她的標記，由於當時荷里活種族歧視嚴重，華人女性演員只能演出妓女、小妾，甚至是壞女人的角色，最令黃柳霜氣憤是當年開拍中國農民電影《大地》，竟然由白人女星演出中國農婦，而她獲安排演出大反派的小妾。黃柳霜在飽受歧視下，仍然憑精湛演技而在荷里活奠定地位，更在星光大道留名，而「黃柳霜芭比公仔」，在包裝上也有著她的成就介紹，現時電影《Barbie芭比》欠缺了她的公仔角色，難免有點美中不足。

黃柳霜是首位荷里活走紅的華裔女星。（劇照／IMDB）

黃柳霜昔年飽受種族歧視。（劇照／IMDB）

華裔女星黃柳霜，成為芭比的設計藍本。（劇照／IMDB）

黃柳霜芭比公仔系列。（網上圖片）

黃柳霜被作為芭比公仔設計藍本：

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下圖有《Barbie芭比》未流出劇照：