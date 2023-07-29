動漫節｜試當真阿慈玩快閃扮血案　網民：以為又發生鑽石山單嘢

香港動漫節（ACG）又嚟啦！不過昨日（28/07）在cosplay會場內就發生了一宗驚人「血案」，某動漫角色被人用刀行刺！「行兇」影片更在網上瘋傳。



現場見到真係會嚇親。（IG@ngaionchi_kathy / 截圖）

但其實這段影片只是「試當真」阿慈（倪安慈）和Stone（林子峰）還原動漫作品《我推的孩子》第一集劇情的橋段。影片中穿着Cosplay服的阿慈、Stone與一眾朋友正在合照，扮演「兇徒」的潘宗孝突然從人群中衝出用「假刀」插阿慈一刀，被刺中的阿慈更發出一聲「啊～～～！」的尖叫，令在場所有人都嚇了一跳。

阿慈表示係還原動漫劇情。（IG@ngaionchi_kathy / 截圖）

其後「劇情」就開始暴走，剛巧附近又有另一名扮神奈川警察的路人cosplayer，就演變成了警察逮捕兇徒的場面，中途潘宗孝袋中的水樽不小心打破了，又變成了潘宗孝嚇到瀨尿的畫面。之後阿慈等人又圍觀了逮捕過程，不斷說：「就係佢，就係佢！」「你驚到瀨尿啦！」

雖然係還原動漫劇情，但係未免所有人都睇過，難保有人會嚇親。（IG@ngaionchi_kathy / 截圖）

警察逮捕兇徒潘宗孝後就說：「你而家涉嫌企圖謀殺鎖。」更替潘宗孝戴上一個黑色頭罩，圍觀的阿慈等人更拍手叫好。被上了手扣的兇徒潘宗孝就說：「殺人啫，唔使打靶？」全片約30秒，阿慈、Stone和潘宗孝在IG分享後得到大量點擊讚好，不少人直言完美還原了動漫情節，特別是路人警察的出現及「瀨尿」的情節也十分有笑點。

鑽石山廣場兇案。（資料圖片）

雖然說只是還原動漫場景，但撻伐的聲音也頗大。原因是在今年6月初才曾發生了駭人的鑽石山廣場兇案，有不少市民、網民對於當日命案的畫面還是歷歷在目，而「試當真」阿慈「被行刺」的一幕又不禁令人聯想起鑽石山廣場兇案。

被上了手扣的兇徒潘宗孝就說：「殺人啫，唔使打靶？」（IG@ngaionchi_kathy / 截圖）

有網民留言說：「日本不久前先發生一單斬人案，萬一同你玩嗰個黐起線上來真是攞把真刀來，恐拍你已不在了。都仲是嗰句，拍電影偽紀錄片我頂得順，但是快閃唔好攞呢啲嘢來玩。」又有人直言被短片嚇到：「仲以為又發生鑽石山單嘢。」也有人說：「嘩黐線，真係嚇死」、「居然攞謀殺案嚟當笑話！？非常低級趣味！！一啲都唔好笑！！幽默？有冇諗過被害者嘅心情？？仲要講殺人啫！唔使打靶吓嘛！？即係殺人係好輕微嘅行為呀！？」

即睇過程：