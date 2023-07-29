宋智孝盼有機會到港拍《Running Man》 望同Angelababy等合作

韓國女星宋智孝今日（29日）現身上環出席粉絲見面會，吸引大批fans到場等候，她以一襲白色襯衫連身裙亮相，狀態fit爆，一出場即刻引起粉絲尖叫，智孝亦親切同大家打招呼，擺出各種Pose讓大家影相。



宋智孝非常親切。（陳順禎攝）

將近5年未到香港的宋智孝心情大靚，見到大家安然無恙覺得好安心。其實早在6月時她曾到港開會，順便旅遊一番，看下香港4年來的變化，以及自己是否仍受歡迎，她笑言：「在街頭會有人同我打招呼，都好歡迎我。」

昨日到港的智孝已經享用了不少香港地道美食，好似雲吞麵、粥以及珍珠奶茶等，她表示還有很多地道小食想吃，以及到街頭走走，可惜時間不夠，有些遺憾。（陳順禎攝）

提及是否有意同《Running Man》的隊員們一起到港拍攝海外篇，智孝懇切答道很希望，並坦言想同很多香港藝人合作：「我也是在看香港電影的時代長大，很期待和香港演員合作，好似周潤發、劉德華、郭富城、Angelababy……好多都想合作。」講完她還對著鏡頭表達心願，非常可愛。

訪問期間，智孝毫不吝惜表達對香港的，指自己吃了很多美食，見到很多有趣的事。（陳順禎攝）

雖然年過40，但智孝無論皮膚抑或身材都Keep得非常好，她直言其實沒有特別Keep fit，平時工作量大都會消耗，所以Keep到身形，不過職業上為了讓大家見到自己最好的一面，會多做運動以及一些健康管理。被問及有無同金鍾國一起操fit，她即刻驚歎：「和鍾國哥哥一齊我會死的！據我了解，他平時要參演作品或者想展現靚的身形才會做gym，平時只是在家中做運動。」

智孝keep得好好。（陳順禎攝）

接下來的一兩年，智孝透露仍會繼續拍攝《Running Man》，同時也在挑選劇本，很快會有好消息同大家宣布。而下個月15號就是智孝41歲生日，她指因為年紀愈來愈大，比起開一個Party，寧願同家人吃一餐飯會更好。

活動現場大家會智孝送上蛋糕，令她非常驚喜同感動。（陳順禎攝）