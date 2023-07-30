吳京囝囝吳滺暴風式成長超級靚仔　趁首映宣傳介紹俾荷里活投資人

內地男星吳京，憑《戰狼》系列不止在內地票房大收，更衝出國際，讓吳京在荷里活成為無人不識的動作演員，票房靈丹。近日電影《極悍巨鯊2：深溝》就找他擔大旗，已經可以預期叫好叫座，而在首映禮各大片商在場期間，吳京讓自己長子吳滺亮相大銀幕，名義上是為電影宣傳打氣，實際是讓荷里活的投資人認識自己囝囝，子承父業，打造戰狼2.0。

吳京大部分戲份都是親力親為！（劇照）

吳京憑著電影《戰狼》衝出國際，儼如國家英雄，而這位鐵漢跟太太謝楠育有兩子吳滺及吳慮，長子吳滺小名吳所謂，吳京身手了得，樣子尚算討好，但未至於去到超級靚仔，但加上了靚女太太謝楠的美人基因，馬上令兩子顏值提升，尤其是長子吳滺，比起吳京靚仔10倍，而且最愛模仿父親，運動細胞爆棚，小小年紀已經可以單手做掌上壓，吳京更親自教授兒子功夫，百分百是又靚仔又打得，正好子承父業。

吳京兩子吳滺及吳慮。（微博圖片）

吳京囝囝吳滺暴風式成長，一個字「型」。（小紅書）

趁著電影《極悍巨鯊2：深溝》，不少電影人、投資人及國際巨星到賀，吳京就安排囝囝在大銀幕亮相，幫父親打氣及為電影宣傳，而且讓荷里活電影人認識自己兒子，之後入行就無往而不利，有個大明星爸爸，吳滺肯定星途燦爛。

吳京廿四孝好爸爸：

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