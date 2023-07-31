鍾嘉欣一拖三被野生捕獲　網民再分享偶像地址被罵不尊重私隱

39歲的鍾嘉欣（Linda）2015年與脊醫Jeremy結婚，婚後定居溫哥華，先後誕下現年6歲長女Kelly、4歲兒子Jared及7個月大孻女Anika，只是間中回港探望好友，開始淡出幕前的鍾嘉欣，堅持自己湊三名仔女，近日她一拖三在溫哥華現身，被網民野生捕獲，素顏出街的她，依舊白滑漂亮，而網民還提供了嘉欣喜愛到的餐廳及經常出現的地點，讓粉絲可以按圖索驥。

鍾嘉欣間中回港探望朋友。（IG圖片）

鍾嘉欣近日在溫哥華被網民捕獲，當時她戴著漁夫帽，白色外套，在街頭滑著手機，丈夫不在身邊一拖三的她，還要推著BB車，但她顯得駕輕就熟，完全是一位熟手媽媽，人在異地，嘉欣對於被拍照，也沒有太大反應，而且當天嘉欣是素顏上陣，皮膚仍然甚有光澤，白滑漂亮，完全看不出已為人母。

鍾嘉欣身材甚佳，完全不似三名小孩的媽媽。（IG圖片）

提供相片的網民，指嘉欣的家在Kerrisdale(嘉利士杜)附近，經常見到她或者她的丈夫接小朋友放學，之後又有網民Po出了嘉欣的寓所地址。而她一家又愛到Aberdeen Centre，在該處吃港式風味的餐廳，粉絲到該處碰運氣，隨時可以見到鍾嘉欣的影蹤。

鍾嘉欣溫哥華寓所地址曝光：

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