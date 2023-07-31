楊貫一逝世｜收前港姐朱潔儀鐘楚紅為弟子　揀徒弟最緊要人品好

著名國際大廚楊貫一今日（31日）因病逝世，享年90歲。楊貫一以招牌菜「阿一鮑魚」聞名全球，過去多位名人高官及國家元首曾品嚐他的拿手好菜。四十多年來入室、俗家及客席弟子合共收近300人，開枝散葉，堪稱本港鮑魚最大門派，而前港姐朱潔儀亦是一哥的客席弟子。

《米芝蓮指南香港澳門2020》名單，富臨飯店由二星榮升至三星餐廳。（資料圖片）

於1989年奪得香港小姐亞軍的朱潔儀（Donna）於2000年開始淡出娛樂圈，專注經營藝術事業和參與慈善活動，而一向為食亦喜歡下廚的她，更向一哥拜師，成為一哥的客席弟子，一哥更送上價值一百萬港元的五頭鮑魚及魚翅等作禮物，非常豪爽。Donna曾在訪問中提及，一哥很少會收女徒弟所以感到特別榮幸，同時透露鐘楚紅亦是一哥徒弟。

鐘楚紅亦是一哥客席徒弟之一。（視覺中國）

朱潔儀與師傅一哥感情非常好。（IG圖片）

在Donna的社交媒體，亦有不少與一哥的合照。（IG圖片）

Donna曾表示自家炮製的鮑魚獲親友讚不絕口，還要求她傳授煮鮑魚秘笈。接受訪問時，被問到可有獲邀拍攝飲食節目，Donna搞笑指要再跟師傅一哥學多點技巧才行。在Donna的社交媒體，亦有不少與一哥的合照，相信兩人感情非常好。

另外，一哥曾於2017年接受《香港01》專訪時，透露徒弟也有很多種，一種是入室弟子，在富臨打工「逗住人工」學習廚藝，這類嫡系徒弟為數不多，能留下來的，可謂盡得一哥真傳。另一種是所謂的俗家弟子，慕名向一哥拜師求教，有人認真有人「玩玩下」，能否修成正果，就得看造化。

最後一種是客席徒弟，本身已是各界名人，煮食為興趣，如葉樹堃、鍾楚紅、朱潔儀等。提到師徒緣份深淺，取決的不是烹飪底子，而是人品。一哥直言，收徒弟首要著眼點是他們的為人，「一定要性格老實、忠誠穩陣及聽教肯學」。