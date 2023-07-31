李玟設靈｜大會公布甄妮蕭亞軒等9人致頌詞　老公冇份亦未有扶靈

撰文：金秀玲
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李玟（李美林）7月5日於香港瑪麗醫院逝世，終年48歲，其遺體奉移香港殯儀館治喪，今日下午4時於1樓大禮堂設靈，翌日（1/8）上午10時30分大殮，隨即辭靈出殯。大會今公布有關安排，包括：致頌詞及扶靈名單等，李玟老公Bruce雖有現身靈堂，但就冇份致詞及扶靈。

今日下午4至6時為非公開追思會、6時至10時則是歌迷及媒體拜祭時間，追思會將由前Sony Music高層李岳奇（Roger）擔任司儀，9人致頌詞名單包括：姚謙Chien Yao（CoCo音樂上的伯樂）、甄妮Jenny Tseng（CoCo非常尊敬和愛戴的前輩）、蕭亞軒Elva Hsiao（感情深厚的歌手好友）、Jonathan Serbin（華納音樂高層）、楊楊Yang Yang（主持人、歌迷代表）、李百敏Grace P. Lee, Ph.D., J.D.（三藩市中學同學）、Susana Jung（三藩市中學同學）、馮余慕莊 Colleen Yu Fung（生前好友）、阿來 AraiAidarhan（經中國夢之星出道內地男歌手，當時Coco是導師）。

CoCo音樂上的伯樂姚謙，是首位在追思會上致辭的人士。（01娛樂）

至於明早的大殮儀式，8位扶靈人士中，姚謙、甄妮、Jonathan Serbin、楊楊都與致詞名單重疊，而另外幾位就有何錦麟Billy Ho（姊夫）、彭文慧Lily Pang（30多年摰友）、李百敏 Grace P. Lee, Ph.D., J.D.（三藩市中學同學）及李岳奇Roger Li（前Sony Music高層），同樣冇Bruce份。

甄妮有份致辭。（01娛樂）
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