蔡思貝歐洲拍旅遊節目20幾日　傳黃淑儀兒子自費做跟班以打動芳心

TVB視后蔡思貝一向都不乏異性追求，裙下之臣亦緣緣不絕，入行後曾與不少男藝人傳過緋聞，包括有：王浩信、鄭俊弘、羅子溢（羅仲謙）、周志文、陳展鵬、洪永城、溫家偉、麥秋成、徐肇平、余德丞、張振朗、胡鴻鈞等人，所以蔡思貝亦被人稱為「人肉發電機」。而最近有報道指黃淑儀兒子徐肇平對她展開猛烈的攻勢，由香港追到歐洲，希望得到女神的歡心。

蔡思貝一向都不乏異性追求，裙下之臣亦緣緣不絕。(ig@sisleychoi)

35歲的徐肇平是資深演員黃淑儀的兒子，二人於2015年時透過朋友而認識，因為他們同樣是在國外留學回來，所以特別投契。其實之前已經有傳過蔡思貝與徐肇平一起拍《心理追兇》時，曾一起消失於片場一小時，私交甚篤，但隨著2017年男方公開與模特兒女友Joey拍拖後，緋聞便不了了之。雖然徐肇平當時不是蔡思貝的緋聞男友，但二人仍然保持友好關係，今年3月徐肇平生日，蔡思貝亦有為他慶生，而當日黃淑儀亦在現場，可以二人關係非淺。

35歲的徐肇平是資深演員黃淑儀的兒子，二人於2015年時透過朋友而認識。(ig@shaopin)

今日（31日）有報道指蔡思貝早前到歐洲拍旅遊節目，已經回復單身的徐肇平立即大獻殷勤，借機再力追蔡思貝。徐肇平趁自己拍完劇集之後未有工開，自掏腰包由香港追到歐洲，陪伴她工作。蔡思貝到歐洲拍攝《貝遊歐洲》，需留在歐洲20多天，希望在這20多天能打動蔡思貝芳心。

今年3月徐肇平生日，蔡思貝亦有為他慶生，而當日黃淑儀亦在現場，可以二人關係非淺。(ig@shaopin)

據悉當時徐肇平出現在歐洲幕後工作人員都感到很驚訝，而拍攝時，他更像監場一樣沒有走開，在她身邊如助手般照顧，關係十分曖昧。更有在場工作人員提議請徐肇平客串節目，但遭女方拒絕。