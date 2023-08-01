寵愛Pet Pet | 林夏薇淡妝大騷凍齡肌膚　搞笑又靚女獲封韓劇女神

視后林夏薇（薇薇）主演的電視劇《寵愛Pet Pet》昨晚（31日）終於首播。今次薇薇在戲中飾演獸醫「金惠婷」，與飾演鄰居「汪聲仁」的周嘉洛首度合作，譜出姊弟戀。之前曾有網民擔心二人年紀相差八年有違和感，觀乎首集出來效果，薇薇長期運動，從未鬆懈的保養習慣，加上淡妝透出白皙皮膚，使薇薇看上去比真實年齡年輕一截，配上周嘉洛這對歡喜冤家出奇地有火花。

薇薇主演的電視劇《寵愛Pet Pet》昨日（31日）出街。（TVB劇集截圖）

薇薇同周嘉洛首度合作。（TVB劇集截圖）

劇集未播出，已有大批「薇粉」引頸以待。第一集便安排一系列萌又可愛的小動物登場，包括貓貓狗狗、鸚鵡、兔仔，一眾動物愛好者相信會睇到愛心大爆發！這也是薇薇罕有與可愛Cute萌小動物合作，薇薇粉絲睇後亦大感新鮮，美女配小動物，畫面極養眼。

薇薇同好多動物拍劇。（TVB劇集截圖）

薇薇在劇中一改戲路，飾演「Mean精」獸醫，周嘉洛則是個性溫和的「暖男」寵物心理醫生，性格一正一反，雖然薇薇今次首次與「金城安」周嘉洛合作，惟這對戲中的歡喜冤家聚頭充滿默契，火花四射！劇中薇薇不時與周嘉洛因小事互相頂嘴「Mean」爆對方，卻因此更添追看性，薇薇展現的「Mean爆」演技也令劇集更富趣味！

薇薇在劇中一改戲路，飾演「Mean精」獸醫。（TVB劇集截圖）

除了改戲路外，薇薇亦一改平日溫柔淑女形象，大玩搞笑風，首集薇薇拋開形象，展示爬水渠絕技，大展伸手相當好笑！不過薇薇沒有因此形象受損，反而呈現出韓劇女主角Feel，其戲中角色造型亦以瀏海及高馬尾為主，女神形象極為誘人。網友紛紛稱讚薇薇新劇造型好正，專業又斯文，想觀眾一睇再睇，難以移開視線！