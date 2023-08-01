ViuTV許寶恆Alice學後空翻疑被教練胸襲　網民：咁都唔叫非禮？

許寶恆（Alice）是ViuTV女神之一，亦是《MM730 - 男女自然觀察學會》常駐主持，日前其中一集她挑戰打後空翻，但有網民就留意到她疑似被教練「胸襲」，為Alice抱不平！



Alice在兩位教練指導下挑戰後空翻。（節目截圖）

事緣Alice挑戰後空翻，前後共4次，第一次因為腰部有綁腰帶，所以很輕鬆就完成了動作；到第二次，Alice嘗試不用腰帶，只在兩位教練幫手下轉身，誰知她不慎整塊面撞落地，見到都覺得痛！Alice雖然口講無事，但之後還是哭了出來，但又開玩笑指幸好自己冇整容，不怕撞到鼻子變形。

教練扯住腰帶和幫忙轉身，所以第一次動作很順利完成。（節目截圖）

按圖睇Alice塊面落地以及嚇到喊鏡頭：

這一撞令她猶有餘悸，不過Alice仍希望盡力地完成動作，她重新綁腰帶挑戰第三次，以及不綁繩挑戰最後一次。但網民就睇到「嘩嘩聲」，首先右邊的教練扯住Alice的運動褲，照道理很可能會洩春光，而在Alice著地時，左邊的教練就觸碰到其胸部，引起網民關注！

Alice受傷後，明顯變得戰戰兢兢。（節目截圖）

有網民認為右邊的教練這樣抽住Alice褲頭不恰當，因為會見到她的內褲，令她走光。（節目截圖）

第四次著地時，左邊的教練觸碰到Alice胸部，有網民質疑是非禮，但有人認為只是不小心。（節目截圖）

有網民說：「擺明特登，就算扶都捉手啦，點會咁扶？」、「唔係你以為練咁耐為乜」、「轉咗身落嚟兜腋下仲好啦，點會係胸口度？」、「咁都唔叫非禮？」不過也有人認為教練只是不小心，因動作來得很快，他們說：「嗰個動作唔係咁易精準捉到手，伸入啲可以更確實保護到條女，而且講真咁電光火石掂到都唔會爽啦。」、「點會咁大膽電視台影住都抽水！Alice面落地已經嚇X死，仲邊有心情去抽水？」