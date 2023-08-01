金雞獎得獎女星被指要助手跪地服侍　內地網民力撐夠多錢做乜都得

內地劇組出名服侍周到，尤其是當紅藝人，出入前呼後擁，有助手全程服侍，更衣換鞋，斟茶遞水，簡直是皇帝級享受。近日有女星被拍到，在拍劇後由助手全程跪低服侍換鞋，之後她又伸出雙手讓助手取走飾物，給人耍大牌的感覺，該段視頻在網上瘋傳，由於距離較遠，片中未能看到女星的容貌，網民隨即進行全網人肉搜尋，終於揭開該名女星的真身。

女星被指要助手跪地服侍換鞋。（小紅書）

近日網上瘋傳一段女星拍劇視頻，片中女星長髮披肩，一身自衣衫裙，打扮高貴，仙氣滿滿，工作完畢後要脫掉高跟鞋休息一下，助手即跪在地上幫她換上拖鞋，該女星換鞋不用彎腰，只跟身旁的男星袁弘閒聊，換完鞋後，該名女星又伸出雙手，讓助手幫她取下飾物，感覺非常大牌囂張，之後影片在網上引起熱議。

金雞獎得獎女星，網民對她身分十分好奇。（微博圖片）

由於該視頻在遠處拍攝，所以該名女星面目模糊，之後網民展開人肉搜尋，終於知道該名女星是王珞丹，曾拍攝《杜拉拉升職記》走紅，被讚是文青女神，而在2013年憑電影《搜索》榮獲第29屆中國電影金雞獎「最佳女配角」。不過也有網民支持她，指助手一早已經知道工作性質，只要不犯法都要照做，不想做可以選擇離職，只能嘆句同人唔同命。

大牌女星真身：