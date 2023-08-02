大象的告別式｜首輪預售15分鐘售罄　Frankie︰推動我更用心去做

由陳瑞輝（Frankie@MIRROR）及強尼主演的音樂劇《大象的告別式》，於2023年9月16日至24日假西九文化區戲曲中心大劇院隆重上演，首輪預售門票昨日（8月1日）凌晨於HKTVmall正式發售，15分鐘內火速售罄。有見及此，大會於同日晚上９時加推３場門票，當中$780門票亦於5分鐘內再度極速完售。

昨晚Frankie已拍片答謝大家支持。（IG截圖）

兩位主演Frankie及強尼對預售門票極速售罄均深感興奮，並衷心感謝觀眾的熱烈支持。強尼表示︰「多謝大家支持！希望之後正式公開發售反應一樣好。」Frankie：「十分高興聽到《大象的告別式》預售票房報捷的消息！這次是我首度主演音樂劇，雖然感到少許壓力，但見到觀眾熱烈支持，將推動我更用心去做好演出，希望將最好的表現呈現給大家，多謝！」

《大象的告別式》演出陣容包括Frankie、黃靖程及強尼。（大會提供）

《大象的告別式》全新星級主演陣容，包括強尼、Frankie之外，還有兼任藝術總監與主演的黃靖程，以及曾參演著名音樂劇《大狀王》的馮志佑。《大象的告別式》故事講述所有人在人生終結後都會來到中轉站，把塵世的一切放下，再通往全新世界。當駐守中轉站的守護員遇上失去記憶卻有心結未解的她，還有認出那位「她」正是自己所愛的「他」，慢慢發現三人在生前及死後交織着千絲萬縷的關係……迂迴曲折的劇情配上笑中有淚的對白，並以十多首耳熟能詳的廣東流行曲貫穿全劇，引領觀眾投入扣人心弦的視聽饗宴。