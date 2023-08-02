葉念琛新戲反骨琪回歸　新阿寶揭曉由女神Mandy Tam驚喜擔演

香港導演葉念琛所拍的愛情電影系列，戲中的女主角多數都叫「阿寶」，他對阿寶這個名特別情有獨鍾，歷年來已有不少主演他戲中女主角的女星飾演過不同的阿寶。葉念琛今個夏天將會開拍新戲《不是你不愛你》，連日來他亦有於IG出post預告有關新戲的選角資料。

葉念琛接受《香港01》訪問。（資料圖片）

葉念琛目前共出了3個post講該套戲。他於第一個post寫道：「新知舊雨都回來了🎬，阿寶s」，第二個post則寫道：「2013：第一次不是你；2023：不是你不愛你，十年一別，今個夏天，是真心相愛，還是狠心傷愛？😭👦🏻👧🏻🎬」。而第三個post就是他與曾在電影《第一次不是你》中飾演阿寶的蔣家旻合照，並寫道：「反骨琪，歸隊！🎬」不過他暫時就未有公布最新的阿寶是那一位演員。

據悉，葉念琛今次新戲的女主角阿寶已落實由模特兒Mandy Tam ( 譚旻萱 ) 出演，勁有新鮮感，實在令人相當期待。 現年22歲的Mandy擁有標致的五官輪廓以及一頭烏黑長髮，加上177cm的高佻身形，性格好動而且熱愛運動，出道半年已拍攝過不少廣告以及MV。她於2021年在MIRROR成員呂爵安《E先生連環不幸事件》MV做女主角而成名，有「港版朴敏英」之稱，她於2022年參與「903 AllStar 籃球賽」因為球技出色而備受關注，是新一代的籃球女神。

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