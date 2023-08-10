女星食極唔肥秘訣公開！Coffee林芊妤、台灣黑澀會薔薔都靠同一招

網絡世界每個女星、KOL都擁有窈窕身材，但同時又見她們經常大歎美食，莫非真的天生食極不肥？身為瑜伽導師的Coffee林芊妤出名又靚又fit，大家都知她有努力運動的習慣外，早前在工作的花絮影片更大方公開了自己可以Keep住身材及保持年輕，還要靠一樣「外力」幫助；而台灣女星、前黑澀會成員薔薔同樣出名擁有讓人羨慕的火辣身材，原來她亦靠同一招「食住瘦」，輕鬆減磅之餘，薔薔更指：「皮膚質素都好了！」相信各位美女都想知道究竟是什麼「獨門瘦身美顏招數」！



7年每朝一杯SuperGreen Detox成習慣 Coffee老公都「上癮」

在Coffee的社交平台上，會見到她除了經常要拍片教大家做瑜伽，又要經營自己的瑜伽服品牌及出席不同的活動，同時還要照顧兒子彥彥，除了感歎她是時間管理達人，亦更令人羨慕她即使日程繁忙皮膚狀態仍然十分完美，更沒有被稱為最難減的小肚腩，近日Coffee為代言品牌 Superfood Lab拍攝新一輯的代言照時就表示自己7年前，自己亦曾因工作太忙碌，在飲食上缺少攝取蔬果的纖維，令自己有宿便問題，「當時Superfood Lab找我試食其公司的產品，我維持食用了兩個月，皮膚就明顯變得有光澤彈性，宿便問題亦得到解決，之後我深入了解到Superfood Lab是澳洲製造，100%天然，有GMP認證，覺得是十分值得信賴的產品，之後還成了他們的代言人。」Coffee笑指自己已經堅持每朝用水沖一杯SuperGreen Detox達7年，因為真的太方便，太抵飲！「因為SuperGreen Detox除了有食品纖維外，更有我們每日都需要的益生菌，對清腸胃的作用真的好強，一罐就可以滿足到幾樣需要，十分划算！老公看到我的效果，亦成為粉絲，甚至比我勤力，每日返工前亦會喝一杯SuperGreen Detox。」

Coffee口中「好抵飲」的SuperGreen Detox集合4大益生菌和 5大益生元，能幫助協助身體全方位排走多餘毒素，緩解皮膚敏感症狀，效果比單一益生菌高3倍。而且每罐含有300億強效活性益菌，無添加糖，有助增加腸內益菌，增強抵抗力。另外更含有 多達24種超級食品纖維、水果酵素及草本醫學等等，主要淨化肝毒、舒緩濕敏肌膚及維持血脂血糖穩定。每天沖一杯就可以同宿便說再見，相信繁忙的香港人絕對會愛上！

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Coffee最令人羨慕的莫過於身材不會過於骨感，而是散發著一種健康美，拍攝新一輯的代言照中，由氣質白色長裙look以至居家休閒襯衫look，Coffee都可以輕鬆carry到，即使服裝貼身亦完全不見小肚腩！

Coffee晚上美容秘密：「每晚一杯SuperRed Collagen抗氧抗老。」

除了每朝一杯SuperGreen Detox，Coffee指她每晚臨瞓前亦有習慣用水沖一杯SuperRed飲用，因為職場媽媽還要兼顧家中大小事務，有時亦會忘記使用護膚品，而且Coffee深明皮膚狀況需要由內而外去改變，所以她選擇每晚都沖一杯SuperRed Collagen飲去保充皮膚流失的膠原蛋白，更表示自己會加入無糖低脂乳酪或配合果醋調味飲用，就如飯後甜品一樣非常方便。

SuperRed Collagen是由5合1超級複合配方：膠原蛋白+透明質酸 +CoQ10+超級抗氧食品+維他命ACE種組成。其中「納米水解」膠原蛋白比一般普通的膠原蛋白更容易在體內吸收，以補充流失的膠原蛋白有效修復皮膚、頭髮和指甲，加上豐富的透明質酸幫助刺激膠原蛋白增生和鎖緊皮膚水份及能夠刺激膠原蛋白及彈性蛋白增生輔酵素CoQ10，令大家皮膚都可以keep住Bling Bling發光，Coffee發現長期飲用後自己的皮膚變得有彈性及更顯年輕！

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身材超火辣薔薔食超厚牛油多士早餐：「有Superfood Lab，大口吃也不怕！」

另外台灣出名擁有火辣身材的前黑澀會美眉薔薔性格個性直爽，敢怒敢言，令她成為綜藝節目的常客及主持人，其Youtube頻道更有超過40萬的粉絲追蹤，一向「有嗰句講嗰句」的薔薔在去樂園玩的影片中就直言自己大吃大喝都可以維持好身材的秘訣：「再怎麼吃我也不怕，就是靠Superfood Lab！」

她表示自己日常會飲用Superfood Lab的進階增肌消脂套裝「SuperHOT 超級抗醣燃脂素」及「SuperSLIM 超級美纖酵素蛋白粉」讓自己可以增肌消脂。其中她每餐前都會飲一包SuperHOT，因為SuperHOT可以減少50%醣分吸收 及 20%卡路里攝取並抑制飲食中的葡萄糖和油脂吸收，如碳水化合物、糖或 高脂肪，是「減少吸收自然會瘦」的道理。

SuperHOT全新配方更有兩重燃脂功效： 綠咖啡豆精華蘊含全天然萃取燃脂成分，加速細胞能量轉化 ，有效減少醣分吸收及積存在體內的醣分代謝覆盆子酮可刺激更強的生熱能力，從而燃燒腹 部的頑固脂肪，助你打造易瘦體質。薔薔指自己吃完SuperHOT之後大便都超舒服超順暢，令她進餐都可以毫不顧忌。

台灣知名Youtuber Maze薔薔最近常常周遊列國大秀好身材，凹凸有致的身材令所 有女生都好羨慕。

薔薔表示因為SuperHot可以減少醣份和澱粉吸收，所以就算自己大口吃大口喝都不 用害怕還是能維持超美的身材，而且吃完之後大便都超舒服超順暢。

薔薔說自己就是靠SuperHot來維持自己曼妙的身材。

全日減脂不減肌要靠SuperSlim 超級美纖酵素蛋白粉

另外蛋白質是一個非常重要的營養，在減肥中更不能缺少，因為是蛋白質吃不夠會有骨質疏鬆。薔薔一向有健身習慣，但表示大家做運動與否，都有需要蛋白質，所以她會在午餐前飲用濃郁可可口味的SuperSlim 超級美纖酵素蛋白粉，除了控制食慾，更有減少卡路里攝取及收緊肌肉線條效果，薔薔在片段中就笑指SuperSlim清宿便的能力超高，「喝一杯就可以清掉身體內的爛貨。」，而吃SuperSlim及SuperHOT都令她排便順暢，消水腫的效果亦一流！

SuperSlim集合超級食品 + 超強益生菌 + 植物酵素 + 植物性蛋白，其中SuperSlim含有 超強益生菌，解決喝蛋白粉會出現的便秘問題，而且低糖、低脂、低GI、低卡，每杯只含 79卡路里，適合所有做運動前/後飲用有助塑造線條和調整至易瘦體質，有效加強運動耐力和提升運動後消脂功效，更能顯著地加速脂肪燃燒。助你6星期緊緻線條，養成易瘦體質！

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薔薔午餐前或運動後會喝一杯SuperSlim來不只可以控制食慾，還能加強消脂和增 肌。

以上4款產品SuperGreen Detox、 SuperRed Collagen、SuperSlim Protein及SuperHot成分100%天然，獲澳洲GMP品質認證， 確保產品製作過程及成分安全！想與Coffee和薔薔一樣Fit得輕鬆自在？可到Superfood Lab官網，全港屈臣氏或莎莎，均有發售。

（資料及相片由客戶提供）