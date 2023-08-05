36歲朱璇Fit爆唔似兩子之母　與陳爽相隔5年終於姊妹重聚去旅行

現年40歲的陳爽在2007年奪得華姐季軍後入行，曾接拍劇集及擔任節目主持，2012年約滿TVB後淡出幕前，同年嫁給金融才俊梁梓軒，並育有兩名子女。一向以長髮示人的陳爽，在上個月初公開自己的超短髮泳照，隨即惹來外界揣測其身體狀況出現問題。不過陳爽事後就澄清身體很健康，並公開老公幫她剃髮的過程。換了全新造型的陳爽，近日去了雲南旅行，她在IG曬出一系列度假靚相，原來她此行是與好姊妹朱璇同行，兩人大擺Pose影相，心情大靚！

陳爽在上個月初公開自己的超短髮泳照，隨即惹來外界揣測其身體狀況出現問題。（IG@sherrychen621）

不過陳爽事後就澄清身體很健康，並公開老公幫她剃髮的過程。（影片截圖）

陳爽寫道：「五年沒見還是那麼有默契，更喜歡最後那張合照，心照不宣，內心喜悅，花開富貴。享受一起沒計畫的旅行，走哪住哪吃哪玩哪都當天決定，喜歡聽船長講的笑話，看餐廳家小弟弟的伙食，一切真實和隨意都來得更美麗。」相中所見，陳爽同朱璇在湖邊影相，兩人背貼背、手拖手，可見感情十分好。

一起去旅行。（IG@sherrychen621）

2018年朱璇與內地富二代Vincent在比利時舉行戶外童話式婚禮。（微博@朱璇oceane）

身穿粉紅色T恤襯白色牛仔短褲的朱璇，大騷長腿，一身打扮非常青春！現年36歲的朱璇在2008年代表巴黎參選華姐，並以大熱姿態奪得冠軍後加入TVB，不過大多飾演小三、情婦等角色。2016年朱璇離開TVB，同年轉投邵氏，但翌年就離巢。2018年朱璇與內地富二代Vincent在比利時舉行戶外童話式婚禮，翌年她在微博報喜宣布即將榮升做媽媽，2020年誕下大仔，以家庭為重的她甚少更新近況，直至去年才突然公開誕下第二胎的喜訊，細仔同樣遺傳了媽咪的優良基因，眼大大又皮膚白滑似足媽咪！