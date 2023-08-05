港姐2023｜陳怡名嫌TVB IG片影得佢醜　留言投訴仲同網民爆粗對罵

《2023香港小姐競選》將於本月底舉行決賽，早前一班應屆候選港姐去到越南拍外景，除了拍特備節目外，官方IG上亦有上載不少出埠時的花絮片，當中有幾條撩妹語錄。小編問14號佳麗陳怡名（Zora）：「我有個地方想去，但我唔知點樣去。」而Zora就托着頭，露出看穿小編的神情，說：「講吖！」小編續說自己想去的是「通往你心嘅道路。」Zora就做出心心手勢，並表示：「好，Love You，Thank You！」

陳怡名不滿這條片影得不夠好看。（IG@misshkpageant）

按圖睇更多陳怡名被撩片段：

不過，Zora似乎覺得影片拍得不好，以簡體字留言表達不滿：「拍的醜成這樣謝謝了。」其後有網民回覆Zora，但竟然隨即引發連場罵戰。網民說：「因為你就係生得咁X，繁體字都未識打。」Zora即轉成繁體字回覆：「睜大你對眼 話俾（畀）大家知 邊個最好睇呀？」當另一位網民問：「有冇諗過你唔落filter就係咁嘅樣？」Zora更爆粗：「有冇X過 有啲人不用filter。」罵戰來回幾輪後，不少人都轟Zora EQ低；但以上留言其後已遭刪除。

Zora以簡體字留言表達不滿：「拍的醜成這樣謝謝了。」（IG@misshkpageant）

應屆港姐與網民罵戰，期間更爆粗，但未知是鄉音還是故意。（IG@misshkpageant）

其實Zora似乎很介意被拍得不好看，她的IG限時動態截圖了一間傳媒指她是今屆「蛇腰之后」的報道，指媒體揀相揀得差，她寫下：「好好笑，字字講腰細，結果三張照片全是閉眼照，沒一張跟腰有關。我幾百張照片視頻專挑閉眼的呀，想做咩呀到底 嗯？」

陳怡名轉發傳媒報道，指對方揀相揀得不好。（IG@mm.uz__）

由於不憤被網民指她用Filter，生圖和IG相對比大，陳怡名強烈澄清，更說：「來一個懟一個」（IG@mm.uz__）

陳怡名出席港姐泳裝活動。（資料圖片）