林愷鈴A0女神終開齋一張相意外洩戀情　與英皇靚仔爆肌型男地下情

龔慈恩女兒，現年23歲的林愷鈴（Ashley）驚爆與爆肌型男楊天宇（Angus）拍拖發展地下情。Ashley入行8年以來一直零緋聞，清純乖乖女形象深入民心，她更表示自己從未拍過拖，是圈中的A0女神。不過今日就有報道指Ashley早前於社交網上載的一張飲咖啡相，相中不慎露出男友的手，令戀情外洩，而她的男友就是英皇力捧的小生，現年28歲的楊天宇。

據悉Ashley與Angus去年11月出席品牌活動時結緣，當時兩人並沒有太多交流。不過由於他們的成長背景相近，朋友圈子也相若，且同是愛狗之人，相識不久便一拍即合，火速相戀。兩人為免影響彼此的事業，經商量後決定低調發展戀情。其實有眼利網民發現，兩人之前已不時在社交網前後上載相同地點的獨照，包括身處赤柱及淺水灣沙灘的獨照，低調放閃，隔空傳情。每當Ashley發貼文，Angus很多時亦會即極速點讚，可見他十分關心和重視女友。

Ashley因呢張相洩露戀情。(ig圖片)

出身小康之家，夏威夷出生的Angus本身家底不錯，條件優秀，與Ashley可謂相當匹配。Angus小學和中學都是就讀本地名校，大學畢業於美國西雅圖華盛頓大學經濟系，求學時是排球、欖球及手球校隊成員，動靜皆宜。身高6呎兼操得一身爆肌的Angus於5年前加盟英皇娛樂後即備受力捧，近年參演了多套重頭電影包括《怒火》及《爆裂點》，並擔演重要角色，前途無限。

楊天宇條件優秀。(ig圖片)

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