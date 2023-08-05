港姐2023｜陳怡名爆粗被TVB高層照肺？　何小慧：同佢講要小心啲

《2023香港小姐競選》佳麗陳怡名（Zora）日前（04/8）於官方IG上表示TVB影得她太醜，以簡體字留言表達不滿：「拍的醜成這樣謝謝了。」網民見狀即與她發生罵戰，留言：「因為你就係生得咁X，繁體字都未識打。」之後陳怡名更用「粗口」回覆引起罵戰。



《2023香港小姐競選》佳麗陳怡名（Zora）與網民罵戰。（梁碧玲 攝）

對於這次的「花生」，節目統籌經理何小慧接受《香港01》訪問時說：「我諗今次佳麗比較細個，有時真係比較直接啲，佢唔係有心。有時網民比較直接，可能佢都會唔開心，可能情緒唔係咁好。我哋都有同佢哋溝通，你哋而家比賽緊都要顧及自己形象，咁佢都明嘅。你知佢哋IG（留言、同網民互動）我哋控制唔到。」

《2023香港小姐競選》16位參選佳麗。（梁碧玲 攝）

TVB高層有沒有「照肺」？她說：「我又覺得唔好去到照肺咁嚴重，我哋睇完都會同佢講要小心啲，可能會放大咗。」何小慧替她解釋，其實只是陳怡名不太懂廣東話用詞，她又表示這一次事件不會影響選情。

港姐2023｜陳怡名粗口罵戰 稱唔知X字點解：我真不知道是哪個

《2023香港小姐競選》統籌經理何小慧接受《香港01》訪問時說：「我諗今次佳麗比較細個，有時真係比較直接啲，佢唔係有心。」（梁碧玲 攝）

何小慧也透露了一點關於決賽當晚的情況。她表示，因為今屆香港小姐參選佳麗較為年輕的關係，所以今屆會傾向邀請年輕一些的嘉賓。她說：「你知港姐最重要係表演嘉賓，今年女仔普遍後生少少，表演嘉賓傾向搵啲年青少少，都係20幾歲。我諗有啲嘉賓會邀請海外。」她也透露，有可能邀請一些唱英文歌的嘉賓，但由於仍在商討細節還未可以公布。