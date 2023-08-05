舞台2023 | 朴宰範籲外籍選手尊重當地文化　網民︰他是很好的人

韓國Rapper Jay Park（朴宰範）2010年以Solo出道後事業風生水起，在hiphop界佔有一席之地，全球坐擁不少粉絲，曾在2020年獲內地綜藝節目《中共新說唱2020》邀請擔任飛行製作人，今年又亮相唱跳真人騷《舞台2023》做「國際舞台推薦人」，引領一班新生代追逐舞台夢。



朴宰范在內地人氣也很高。（微博@舞台2023）

節目中，除了有中國選手之外，還有來自外國的新人，但成績似乎不似預期般好，且因為不了解中國文化，不知道應該如何展現自己、迎合觀眾口味等，令他們感到有些迷茫。而經常在全球各地表演的朴宰範作為過來人，私下同選手們分享了個人經驗：「既然你在一個不同的國家，就必須要尊重本地的文化和限制，但也要努力保持真實的自我，展示真實的自己。」

他續指道：「我出生在美國，又來到韓國，初到韓國，對韓國文化很陌生，一開始很難適應，但適應之後，無論我去哪裡，同樣去適應就好，所以無論我去到哪裡，我都與當地人打成一片，尊重前輩，這是你必須要做的事。如果你想在那個國家收獲愛，你必須表現出愛，尤其是對那些愛你的人，這是我們作為外國人，必須克服，才能得到愛。」朴宰範舉例說：「我知道我有很多支持者，但我在中國參加說唱節目，就用中文說唱，『想要成為Rap star嗎？』這變成了笑梗（gag），因為我的發音不是很好，但這種嘗試很重要。」

對於朴宰範的這番說話，網民都大讚他態度真誠，並且為選手們提供正向的情緒價值：「建議所有來中務工人員默背」、「他的三觀很正，而且教養也很好，真的是很好的人啊」、「人生導師」等。