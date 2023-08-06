栢天男化身「減碳達人」呼籲大眾從生活習慣做起：少開冷氣

環境運動委員會（環運會）致力提高大眾的環保意識及鼓勵社群共建更美好的環境，為了進一步提高公眾的環保意識，環運會將推出一個為期兩年的「碳中和宣傳運動」，目的是鼓勵市民配合政府在二○二一年公布的《香港氣候行動藍圖2050》中提出的減碳策略，從衣、食、住、行中改變生活上的小習慣，以減少碳排放，期望能在二○五○年前實現碳中和。

早前，環運會特意邀請同樣支持環境保護及減碳的氣質型男 - 栢天男先生參演一系列名為「真係咁識碳」的宣傳短片，以引領觀眾從對減碳一竅不通到成為減碳達人，教導市民在日常生活中如何改變生活小習慣，從購物習慣、走塑飲食到可持續生活和綠色出行，共同實踐環保理念。

而為了支持「碳中和宣傳運動」，栢天男親身出席於今日舉行的「碳中和宣傳運動」啟動禮，並向大眾推介「真係咁識碳」宣傳短片，他表示能參與一共3集的「真係咁識碳」將於8月內發佈，而當問及他的拍攝感想時，他非常感到十分雀躍，因為這次與環運會的合作極具意義，能為社會及環保減碳出一分力。而被問到日常生活的減碳心得時，栢天男更立即化身「減碳達人」，大方分享減碳貼士：「其實減碳並不是想像中的遙不可及，改變日常一個小細節已經對「碳中和」目標有著很大的幫助。例如盡量使用公共交通工具、少開冷氣、減少胡亂購物、自備餐具等。」他更在活動中呼籲一眾市民一同「扭轉習慣，一齊減碳」。