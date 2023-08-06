專訪｜方容國無忘偶像初心不拒絕再唱跳　音樂路上B.A.P不曾缺席

韓國歌手兼音樂人方容國出身自男團B.A.P，當年擔任隊長的他於前年成立一人公司，並再於去年簽約YY娛樂。上月中方容國首次以個人身份來香港舉行演唱會《THE COLORS OF BANG YONGGUK》，久違近六年再訪港的他亦有抽空接受《香港01》訪問，爆發滿滿的團魂。



方容國成為獨立音樂人後變得更有責任感。（葉志明攝）

身份由男團偶像到音樂人再到老闆，方容國承認單憑一人力量去填滿舞台的感覺更難，但同時也讓他變得更有責任感。被問到創造音樂的數十年來，為何可以依然靈感不斷，方容國講到：「大部分靈感都是來自日常生活，最近做與愛情有關的專輯時，粉絲則給予了我不少靈感。」問到方容國希望通過個人音樂向粉絲傳達甚麼信息，他坦單言是大家知道他一直在用心做音樂已非常感恩，也希望粉絲能一直關注他的音樂。方容國亦講到疫情期間幾乎在家，即使創作了很多音樂也不知道要不要向大家分享，一段時間都令他十分煩惱。

方容國不排除再以偶像身份上台，對粉絲有求必應。（葉志明攝）

方容國早前完成巡演香港站。（葉志明攝）

方容國自2018年退出B.A.P後，不少粉絲都十分期待他可以再次以偶像身份表演。適逢最近有不少K-Pop二代團回歸，聽到再要他再試做偶像，他馬上害羞地笑了起來。方容國表示雖然今年已33歲，亦一段長時間沒有跳舞，但只要粉絲希望同時有機會的話也不排除有這個可能性，似乎粉絲絕對可以期待一下！早前Netflix節目《Take One：終極一曲》為歌手進行人生最後一場表演的試演，問到方容國會選擇哪一首歌作為最後一曲，他立即提到B.A.P：「無論如何，我從小到大的音樂路上，B.A.P也是一個很重要的角色。B.A.P中有一首Fans Song叫《With You》，選這首歌的話好像不錯。」初心不變的態度難得。

對方容國來說，B.A.P就是他音樂路上的初心。（葉志明攝）

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