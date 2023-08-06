日本AV女優相澤南襲港　做佢另一半要符合4大條件：要令我開心

前AV女優相澤南襲港！今日（06/8）特地從日本飛抵香港出席劇集《東京愛情動作故事》的宣傳活動兼粉絲見面會。活動開始之前，場內已聚集超過300個為了一睹相澤南風采的粉絲，場面非常震撼！



前日本AV女優相澤南襲港。（梁碧玲 攝）

相澤南到港《東京愛情動作故事》。（梁碧玲 攝）

數月前她宣布引退時，表示自己可能在香港和台灣的演藝界發展，在兩地造成了不少討論。宣傳活動上她和劇集《東京愛情動作故事》男主角陳啟榮一同出見，獲得非常多粉絲的歡呼聲。會上相澤南透露，其中一幕戲令她印象非常深刻，該場口她與男主角在一個車廂中拍攝，由於沒有空調的原因，拍攝時間又長，所以感到幾乎窒息。

超多人等相澤南。（梁碧玲 攝）

相澤南劇中演出。（梁碧玲 攝）

相澤南劇中演出。（梁碧玲 攝）

相澤南介紹自己在劇中的角色，劇中的她性格比較任性，因為發生意外又有人幫助她，所以後來就改變了她。問道拍劇的感覺，相澤南接受《香港01》訪問時說：「完全唔辛苦！演戲都好好玩。」陳啟榮坦言，可以與10位AV女優一同拍劇是一件十分開心的事，他說：「坦白講好開心，因為係每一個男人嘅夢想，係辛苦嘅，但係團隊好專業又有挑戰性，不過出嚟成果好好。」

相澤南接受訪問。（梁碧玲 攝）

相澤南同粉絲好close。（梁碧玲 攝）

好多人搵相澤南攞簽名。（梁碧玲 攝）

談到對香港的感覺，相澤南說：「食嘢好新鮮，好開心。香港男仔好溫柔，好take care好gentleman。」問道有沒有留意香港明星，她想了想，就回答沒有。相澤南喜歡什麼類型的男性？她回答：「溫柔，有清潔感，同埋要令我開心，唔一定要有錢但係要對事業認真。」

相澤南同粉絲好close。（梁碧玲 攝）

覺得拍AV與拍電視劇有什麼最大的分別？相澤南回答：「拍劇真係需要更多演技，而拍AV就需要自己主導，兩樣嘢好唔同。」喜歡那一樣？她回答：「兩樣都鍾意。」

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