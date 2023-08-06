張致恒大爆某人冒認老婆IG　罕有發火：我哋都係養妻活兒揾餐飯啫

張致恒（Steven）及老婆區燕雯（雯雯）去年開始不停傳出離婚的消息，以致被戲稱為「離婚KOL」，而雯雯早前自爆懷有第四胎，並且腹中胎兒快將出生，令網民們非常驚訝。今日張致恒大爆某人冒認老婆IG，更罕有發火說：「我哋都係養妻活兒揾餐飯啫」。

雯雯被封「離婚界KOL」，但劇情大反轉，佢又有咗第4胎。(雯雯ig)

上個月有指「雯雯」突然直闖富二代兼網紅Sean Lam的直播，而且語出驚人，留言表示：「數錢數到手軟」、「你地俾＄50我只係可以follow，如果想睇我哋嘈交就要俾＄100 」、「其實我做代母得唔得？」等大膽言論。之後又自認是「噴泉」，更聲稱：「我啲奶唔係用嚟餵我啲仔」、「我餵畀Steven㗎咋」，內容令人咋舌。

雯雯亂入Sean Lam的直播間。(ig截圖)

雯雯在報道出街後已經社交平台發文澄清在Sean Lam直播中留言的不是自己，有人利用與她名字差不多的帳號說話。

雯雯話唔係自己。(雯雯ig)

今日張致恒在IG動態上說：「呢位網紅。。。其實你究竟想點樣呢？不停騷擾我全家，我哋又唔識得你，之前又搵人冒認我老婆嘅IG，而家又唔知喺邊度搵到我老婆電話send嘢嚟騷擾我哋，其實你要得到嘅都得到咗喇，係人都知你係邊個啦，其賈究竟你想點啫？我哋都係養妻活兒揾餐飯啫」。

張致恒罕有發火。（IG截圖）