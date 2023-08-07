陳志健北上拍住肖戰演《玉骨遙》　唔怕辛苦想轉型做武打演員

自《玉骨遙》播出後，陳俊安（原名陳志健）多咗內地觀眾認識。

Otto陳俊安（原名陳志健）離巢後北上，便與內地頂流肖戰喺《玉骨遙》合作，Otto日前在社交平台上傳了多段幕後花絮，包括親身上陣的武打片段，以及在大熱天單手拿著超過50磅的道具，被吊上3 - 4 層樓高的凌空畫面，令網友對他的身手大感佩服。Otto說全賴在TVB 拍劇多年的演戲及武術訓練基礎，才可在《玉骨遙》拍攝動作戲份時更為流暢吸睛，他希望日後能挑戰更多類似角色，有轉型為武打演員的打算。

大熱天拍武打戲係辛苦，不過都值得嘅。

Otto表示北上初期在語言和生活上未能習慣，但近年已慢慢適應和在文化差異上融入，也開始在國內演藝界開展了很多新事業，豐富了他的人生經驗；他續說在國內已拍攝了九部劇集，最喜歡的當然是正在熱播中的《玉骨遙》內的角色無咸，出來給予大家的感覺是非常打得。

《與君初相識》同迪麗熱巴有唔少對手戲。

Otto透露平時會去健身和到武館練武，希望把不斷提升自己的武打水平，近期更同時學習打高爾夫球，高球對他來說是一項非常好玩的運動。他說大家如有興趣北上發展先要學好普通活，這才能和導演、演員及幕後工作人員好好溝通，在看劇本和塑造角色時可以更為順利。

Otto接受《香港01》訪問表示至今已參與了9部內地作品，並謂：「呢幾年喺內地發展都遇到唔同導演，好開心係每個角色拍完都有進步，或者演藝事業上都有啲唔同。（想轉型？）邊到有好東西都會考慮，懸幻劇對我來講係比較新，拍完《玉骨遙》一出嚟個感覺好唔同、好特別。好多謝《玉骨遙》團隊，特別係蔣家駿導演，佢話係一位好資深嘅香港導演、甚至係《與君初相識》嘅朱銳斌導演。佢哋拍出嚟嘅嘢係好唔同，所以演員點做或點轉變都係相輔相成。」