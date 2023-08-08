內地狂迷偷拍長腿女星裙底　反將責任推向穿短裙女生：預給人睇

女星關曉彤以甜美外貌，及逆天長腿打響名堂，出道後俘虜不少粉絲，被封為內地第一美腿，而每逢有商演活動，關曉彤例牌短裙上陣，大曬白滑長腿，想不到近日卻引起爭議，事緣關曉彤在台上表演期間，被多名男士在台下低炒，明目張膽大拍裙底春光，關曉彤發現後，急急緊按裙子，想不到被聲討「又愛穿又要侷促扭捏」，也有人說「直接用眼睛偷看不會留下證據」，將歪理說得理直氣壯。

關曉彤被封內地第一美腿。（微博圖片）

25歲的關曉彤，拍過多齣膾炙人口的劇集，包括《二十不惑》系列，而且她是人氣男星鹿晗女友，甚有知名度。不過人紅自然是非多，近日她出席一次表演活動，穿上短裙的她，要非常小心避免洩露春光，但由於舞台跟觀眾席甚近，多名男士不停用手機拍她的長腿及裙下春色，令關曉彤甚為尷尬。

關曉彤擁有九頭身，超模身材。（微博圖片）

關曉彤在台上努力維持笑容，多次按著裙子避免走光，可惜有網民卻不賣帳，拍片放上小紅書，並指她「又愛穿又要侷促扭捏」、「這樣穿就預了被拍」、「不會穿打底褲嗎？」，將責任反推向穿短裙的女星身上，大拍裙底春光外，更有網民坦言「直接用眼睛偷看不會留下證據」，女星遇上猖狂無理的粉絲，確是十分無奈。

粉絲相機焦點，全在關曉彤的長腿。（小紅書）

關曉彤被狂拍長腿及偷窺裙底春光：

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