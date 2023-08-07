LMF大飛離世｜話你知其他現任成員近況　有一位做埋經理人

前LMF成員，兼在本地樂壇做幕後的陳匡榮（Davy，大飛）昨日傳出離世消息，震驚香港樂壇。大飛本身為LMF的結他手與鼓手，後期離隊後繼續在樂壇做幕後，也經常為不少歌手作曲，林憶蓮金曲《至少還有你》便是由他作曲。

各位LMF成員亦相繼在社交平台悼念大飛，現時他們近況到底如何？以下立即話畀大家知！

阿肥（IG圖片）

陳偉雄（Phat，阿肥）

現時為組合廿四味的主音，亦有在YouTube主持節目247talk，邀請藝人朋友做訪談節目。

傑仔（IG圖片）

梁永傑（Kit，傑仔）

跟阿肥一樣是為組合廿四味的主音，亦有主持同一個節目247talk。

MC仁（IG圖片）

陳廣仁（MC Yan，MC仁）

現時是獨立音樂人，亦不時在社交平台分享自己對生活的看法。

老占（IG圖片）

麥文威（Jimmy，老占）

現在仍是其他樂隊的低音結他手，亦有經營自己創辦的DJ BMX 專門。

KB（葉志明攝）

李健宏（Kevin，Kevin仔、KB）

KB現在經常出現在ViuTV的節目，自己亦創辦了公司THE BADDIES FACTORY，旗下最為人知的藝人便是參加過《全民造星IV》的東東。

（圖左）Prodip（資料圖片）

梁偉庭（Prodip，阿庭）

Prodip現時身兼多職，是一名畫家、插畫家和設計師，亦創辦了多肉植物品牌PLANTS OF GODS，將古文同與植物結合。

華哥（資料圖片）

孫國華（華哥）

華哥現時主力做音樂幕後。