LMF大飛離世｜話你知其他現任成員近況 有一位做埋經理人
撰文：黃梓恒
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前LMF成員，兼在本地樂壇做幕後的陳匡榮（Davy，大飛）昨日傳出離世消息，震驚香港樂壇。大飛本身為LMF的結他手與鼓手，後期離隊後繼續在樂壇做幕後，也經常為不少歌手作曲，林憶蓮金曲《至少還有你》便是由他作曲。
各位LMF成員亦相繼在社交平台悼念大飛，現時他們近況到底如何？以下立即話畀大家知！
陳偉雄（Phat，阿肥）
現時為組合廿四味的主音，亦有在YouTube主持節目247talk，邀請藝人朋友做訪談節目。
梁永傑（Kit，傑仔）
跟阿肥一樣是為組合廿四味的主音，亦有主持同一個節目247talk。
陳廣仁（MC Yan，MC仁）
現時是獨立音樂人，亦不時在社交平台分享自己對生活的看法。
麥文威（Jimmy，老占）
現在仍是其他樂隊的低音結他手，亦有經營自己創辦的DJ BMX 專門。
李健宏（Kevin，Kevin仔、KB）
KB現在經常出現在ViuTV的節目，自己亦創辦了公司THE BADDIES FACTORY，旗下最為人知的藝人便是參加過《全民造星IV》的東東。
梁偉庭（Prodip，阿庭）
Prodip現時身兼多職，是一名畫家、插畫家和設計師，亦創辦了多肉植物品牌PLANTS OF GODS，將古文同與植物結合。
孫國華（華哥）
華哥現時主力做音樂幕後。