日本女優相澤南貼地行旺角掃街　行女人街睇性感內衣

日本前AV女優相澤南來港，為退役後首度參與演出劇集《東京愛情動作故事》展開宣傳活動。第一站是現身深水埗西九龍中心的粉絲見面會，為十五位預先報名的粉絲送上親筆簽名的明信片及海報，並逐一合照，眾粉絲似是有備而來做足功課，紛紛在台上以簡單日語與相澤南簡短交流，亦有粉絲專誠帶同相澤南舊作DVD索取簽名以作紀念。



在見面會即將結束之際，相澤南見粉絲們依然熱情高漲，竟一反日本藝人嚴守既定程序的作風，步到台下走入人群，沿著圍欄與粉絲零距離自拍、握手、簽名，令場內氣氛推上另一高峰。

日本女優相澤南來港，走入人群近距離大合照。

之後，自言 “好掛住香港”的她，到達香港的核心地區一旺角，尋覓各式各樣的地道小吃，引來大批途人圍觀及拍照，在品嚐過 「必食」的咖哩魚蛋、雞蛋仔及珍珠奶茶後，相澤南對這些港式街頭小食激讚不已，大呼おいしい。曾為佐滕健來港時為其拍照的本地攝影師阿揚，在熙來攘往的彌敦道，以及網紅打卡熱點砵蘭街休憩公園拍出風尚大片，完成了一次不折不扣的「快閃行動」。

日本女優相澤南親自到旺角掃街食地道小食。

相澤南行女人街睇性感內衣。

馬不停蹄的她在晚飯後準時九點正，在網上舉行直播與粉絲繼續互動。直播開始前已有大量粉絲在網上守候，到直播正式開始，相澤南貫徹其熱情親民形象，先以廣東話向香港網民問好，除繼續分享拍劇之初體驗、即場學習港式潮語、以日文翻譯香港電影經典對白外，亦談到自己在香港出生一事、對香港這片地方及香港男生的印象，和未來的發展方向，並一一回答網民的提問，在直播的尾聲相澤南拍下三張即影即有照片，並親筆簽名作為獎品，送給最佳留言的網友。相澤南此次香港宣傳活動亦隨著網上直播的結束，畫上一個完美的句號。

相澤南馬不停蹄開直播。