TVB兩線劇收視冇起伏　《破毒強人》21.4點《寵愛Pet Pet》18.2點

無綫公布上周（7月31日至8月6日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台收視平穩。陳豪、胡定欣主演的《破毒強人》上周一首播，跨平台直播收視最高21.4點（138萬觀眾）；周嘉洛、林夏薇主演的《寵愛Pet Pet》同日首播，最高收視18.2點（117萬觀眾）；《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.6點（133萬觀眾）；資訊節目《東張西望》最高收視22.1點（142萬觀眾）；黃翠如、陳自瑤、連詩雅主持的《煮東煮西》，最高收視15點（96萬觀眾）；由C君、黃紫恩(Jojo)、謝嘉怡主持的全新遊戲節目《咁你都唔識》最高收視14.3點（92萬觀眾）。

《破毒強人》跨平台直播收視最高21.4點，唔算好高。(《破毒強人》截圖)

《破毒強人》跨平台直播收視最高21.4點，唔算好高。(《破毒強人》截圖)

《寵愛Pet Pet》最高收視18.2點，略低。（截圖）

《寵愛Pet Pet》最高收視18.2點，略低。（截圖）

周六晚「獎門人」曾志偉帶隊的旅遊節目《日本限定Super遊》，最高收視16.4點（106萬觀眾）；《2023香港小姐競選Hello Miss Hong Kong@越南》最高收視14.1點（91萬觀眾）。周日晚李思捷主持的《思家大戰》最高收視19.5點（126萬觀眾）；昨晚播出的《大笪地唱不停》，「三太」樊亦敏撐場獻唱，最高收視16.1點（104萬觀眾）。