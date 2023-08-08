陳奕迅幸福肥生圖曝光肥返巔峰時期　圓碌碌下巴圓框眼鏡激似小雲

歌神陳奕迅（Eason）今年一月完成了他的27場跨年演唱會《Fear and Dreams》，又在世界各地進行其同名世界巡迴演唱會，不過近來他就頻頻被指身材走樣肥了許多，早前他被粉絲野生捕獲，生圖曝光驚現凸腩，更獲封「肥陳」，「怎麼又胖了我的肥陳」、「台上光芒四射，台下鄰家大叔」。

陳奕迅對廣東歌的貢獻可以說是劃時代，絕對是近幾十年的天王，但文中居然對他隻字不提！

近日再有幸運網友在大坑偶遇Eason，Eason也大方與粉絲合照。該網友發文稱讚Eason為人親切，絲毫沒有明星架子。而Eason的打扮也十分平實低調，只穿上簡單上衣，戴上眼鏡和Cap帽，令他看上去與普通人無異。

陳奕迅早前被網友野生捕獲。（網上圖片）

不過從Eason近照可見，他的臉龐圓潤不少，配上圓框眼鏡，更顯得臉型圓碌碌，零下顎線，脖子也又圓又粗，激似《IQ博士》角色「小雲」，肚腩激凸，不過Eason卻精神爽利，看來忙於演唱會的他沒有因而憔悴，反而氣色十分好。

早前Eason在港開騷竟有粉絲攞「肥陳」燈牌到場，對於公開被笑肥，Eason沒好氣說：「其實很掃興。」之後粉絲把字換成「歌聖」，立即逗笑Eason，看來他對此頗為受落。

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