潘紹聰探訪荃灣「陰屍路」　姜濤MV廢墟極陰森街坊爆跳樓真人真事

「鬼王」潘紹聰（Edmood）主持節目《恐怖在線返去舊事嗰度》最新一集，舊地重遊重訪位於葵涌和荃灣的「陰屍路」，探靈過程令人不寒而慄，甚至部分疑似鬧鬼場所同MIRROR有關！

「鬼王」潘紹聰（Edmood）探訪葵涌和荃灣的「陰屍路」。（《恐怖在線返去舊事嗰度》YouTube影片截圖）

潘紹聰先到荒廢商場地下停車場，用火柴人軟件探測是否有靈體，未落車已探測到車外疑似有靈體。而過去允許進入的舊升降機，如今已貼上了反光玻璃貼，似乎有人刻意隱藏升降機內部情況，連潘紹聰都驚呼道：「呢個係有啲輘輷啦！」而火柴人軟件更探測到停車場陰暗角落似乎有多個靈體，相當可怕。

潘紹聰又一探俗稱「死場」的荃灣海濱廣場，該處也是MIRROR人氣王姜濤《作品的說話》的取景場地，該處重門深鎖，裡面散落廢紙垃圾，雖然日光日白，但氣氛陰森。潘紹聰表示，老人院一層最猛鬼，可惜因被圍封而無法進入。

姜濤《作品的說話》。（IG圖片）

潘紹聰又經過永順街39號，該處也是MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）曾就讀的小學，也是其MV《永順街39號》的取名靈感。潘紹聰續透露附近海濱花園已多次發生自殺事件，有住了三十多年的老街坊表示，曾聽過跳樓聲音，「12點零一點鐘，好大聲嘭一聲。最恐怖係以前5、6座，喺渣打銀行前面（跳落嚟）。」另一位街坊則表示：「日光日白都試過，有工人跳樓。」